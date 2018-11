Replica L’Isola di Pietro 2 quinta puntata: dove rivedere la serie tv

L’Isola di Pietro 2, replica penultima puntata della serie di Gianni Morandi

Siete alla ricerca della replica della quinta puntata de L’Isola di Pietro 2? Se vi siete persi il penultimo episodio, dovete assolutamente recuperarlo perché si è fatta più chiarezza sul passato oscuro di Diego. Ha ancora tanti segreti da svelare e molti riguardano la sua famiglia. Lui è il vero protagonista di questa seconda stagione e Pietro gli starà sempre vicino per evitare che prenda delle strade sbagliate. Ma, nonostante il suo impegno, Pietro non è riuscito a convincerlo a non compiere certe azioni… Diego si è trovato nuovamente in un mare di guai! Solo una persona potrebbe salvarlo: Caterina.

Dove rivedere la quinta puntata de L’Isola di Pietro 2?

Prossimamente Diego scoprirà altro sulla sua famiglia e soprattutto su suo padre: non è veramente deceduto e tornerà a Carloforte? Potrete sapere quali sono gli ultimi sviluppi della storia di Diego vedendo la replica della penultima puntata de L’Isola di Pietro 2 che troverete sul sito Mediaset Play o utilizzando la sua app. Se, per esempio, siete in viaggio, l’applicazione di Mediaset potrà tornarvi molto utile per non perdere né la penultima puntata né quelle delle precedenti settimane. Dopo aver recuperato tutte le puntate perse, non vi potete assolutamente perdere le anticipazioni dell’ultima puntata de L’Isola di Pietro 2!

Ultime novità sulla trama de L’Isola di Pietro 2

Cosa c’è da sapere su questa seconda stagione? Caterina e Diego avranno una bella storia d’amore (ma solo dopo numerosi sacrifici) mentre Elena e Alessandro si avvicineranno sempre di più. Quello che interessa maggiormente ai telespettatori è sapere chi è l’assassino di Giulia e Vanessa: verranno portate avanti delle indagini che condurranno a diversi indiziati e non è detto che si parlerà di un solo criminale. Non aspettiamoci un finale de L’Isola di Pietro 2 troppo felice!