I 10 format televisivi più venduti di sempre: numeri pazzeschi!

Il sito BlogTvItaliana ha recentemente pubblicato una classifica con i 10 format televisivi più venduti e replicati al mondo dalla loro invenzione. L’Italia li ha acquistati e trasmessi tutti ed alcuni di questi vanno ancora in onda. Scopriamo meglio insieme di quali programmi si tratta nello specifico. Le cifre sono davvero da non credere!

Ormai si sta avvicinando l’estate e bisognerà aspettare settembre per la messa in onda di nuovi programmi o per la partenza delle prossime stagioni di quelli già noti al pubblico. Nell’attesa il sito BlogTvItaliana ha voluto fare una panoramica di quali sono i format televisivi maggiormente venduti e replicati nel mondo, in modo tale da poter immaginare anche quali potremmo rivedere tra qualche mese e quali, invece, no. La classifica tiene conto dei dati fino al 31 dicembre del 2023.

I 10 format più venduti al mondo

Il format più venduto in assoluto, che vanta addirittura 179 versioni in tutto il mondo, è Chi Vuol Essere Milionario?, condotto in Italia da Gerry Scotti su Mediaset. Al secondo posto sul podio troviamo un altro game show, ovvero Affari Tuoi, che vanta 118 edizioni e che nel nostro paese va in onda sulla Rai. Ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo è invece Family Feud, un nome che in inglese potrebbe non ricordare nulla ai telespettatori. Stiamo parlando nello specifico di Tuttinfamiglia, in onda su Canale 5 dal 1984 al 1989 e che ha successivamente cambiato nome in Tutti X Uno nel 1992 e 1993.

Nella classifica ma non sul podio troviamo poi MasterChef, in onda su Sky, e Got Talent che in Italia è stato trasmesso su ben tre diversi broadcaster. Dal 2009 al 2013 è difatti andato in onda su Mediaset, dal 2015 al 2022 su Sky e a partire dallo scorso anno su Disney+. Segue la classifica il Grande Fratello con ben 17 edizioni in Italia nella sua versione classica e 7 di quella vip. Al settimo posto si trova invece Survivor, trasmesso su Italia 1 prima di essere sostituito dalla versione con i personaggi famosi Celebrity Survivor (in Italia L’Isola Dei Famosi), trasmessa prima su Rai 2 e poi su Canale 5. Chiudono la classifica Ballando Con Le Stelle, da sempre su Rai 1, The Voice con tutti i suoi diversi spin off e X Factor, attualmente trasmesso su Sky ma in onda su Rai 2 nelle sue prime edizioni.