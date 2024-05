Heidi Baci non vince il GF albanese: le reazioni dei fans

Anche la versione albanese del GF Vip è giunta a naturale conclusione. Ieri sera, sabato 25 maggio, si è svolta la finalissima del reality show che ha visto Heidi Baci, nota ex gieffina della variante italiana della trasmissione, classificarsi al quarto posto. Una puntata ricca di emozioni, al termine della quale la Baci ha avuto la possibilità di riunirsi con la sua famiglia e il fidanzato Romeo, conosciuto all’interno della Casa in Albania. In molti ricorderanno che i due, nel corso delle puntate del reality, si erano anche sposati in una finta cerimonia, organizzata per gioco dalla produzione.

La mancata vittoria della Baci ha però sollevato un vero e proprio polverone tra i suoi sostenitori che sono letteralmente insorti criticando la scelta del televoto e dando ancora una volta la colpa ad Alfonso Signorini.

L’esperienza di Heidi Baci al GF Vip Albanese

Sfortunatamente Heidi Baci non è riuscita a portarsi a casa la vittoria, che invece è andata a Egla Ceno. Non tutto il male viene per nuocere però perchè l’esperienza della Baci questa volta è stata sicuramente molto più bella di quella vissuta nell’omonimo reality show italiano.

Nella Casa più spiata d’Italia infatti, la gieffina per stata “vittima” delle eccessive attenzioni di Massimiliano Varrese. Una situazione che aveva mandato su tutte le furie il papà della Baci e che l’aveva costretta a scegliere di abbandonare il reality prima dl tempo. Questa volta invece, non solo Heidi è riuscita ad arrivare in finale, ma ha anche avuto la possibilità di riscattarsi e di trovare l’amore. Insomma, meglio di così non poteva andare (eccetto per la vittoria).

Proprio per questo, i fans dell’ex gieffina, amareggiati per la mancata vittoria della loro beniamina, si sono poi scagliati nuovamente contro Alfonso Signorini e la produzione del GF italiano che, stando a quanto si legge sul web, avrebbero letteralmente costretto la Baci a fuggire dal reality impedendole di portare avanti il suo percorso.

“Se solo Alfonso e Massimiliano non le avessero rovinato il percorso in Italia. Per fortuna nella vita esiste il karma e abbiamo potuto conoscerti al 100% grazie al GF albanese“, sono state le parole del noto esperto di gossip Alessandro Rosica, in arte Investigatoresocial. “Devono eliminare tutti gli autori attuali solo così si vedrà un altro GF con altre dinamiche più consone alla realtà di oggi” è stata invece la replica di un utente del web.

Il supporto di Beatrice Luzzi

Che Beatrice Luzzi ed Heidi Baci fossero diventate amiche si sapeva già: la nota attrice di Vivere aveva anche fatto visita alla Baci durante la sua permanenza al GF Albanese e ieri, a poche ore dalla finalissima, ha voluto mostrarle ancora una volta il suo supporto dedicandole un post sul suo profilo di Instagram.

L’attrice ha infatti condiviso il video dalla puntata del reality show per sostenere l’amica e mostrare a tutti i fans italiani come votare per lei. Un gesto che i followers delle due ex gieffine hanno apprezzato molto anche se, purtroppo, non è bastato ad assicurarle la vittoria.