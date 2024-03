Heidi Baci si è sposata al Grand Fratello albanese: video e dettagli

Heidi Baci, dopo essere stata una delle concorrenti del Grande Fratello 8 (la fine del suo percorso è stata alquanto chiacchierata), ha deciso di darsi un’altra possibilità televisiva, accettando di partecipare anche alla versione albanese del reality show. Attualmente è ancora in gioco nel Big Brother estero dove, tra le altre cose, ha conosciuto Romeo Veshaj, uomo con il quale ha intrecciato una relazione sentimentale altalenante. Dopo vari tira e molla, nelle scorse ore il colpo di scena: i due piccioncini si sono sposati in diretta tv, a favor di telecamere.

lacrime di Romeo

lacrime di Heidi

lacrime nostre

💍❤️‍🔥#bbvipal #herowedding pic.twitter.com/IXmH0UMmnC — VR46 e FT9 (@giorgia_pinii) March 29, 2024

Heidi Baci e Romeo Veshaj, un amore da montagne russe

Tra Heidi e Romeo è scoccata nelle scorse settimane la scintilla della passione. Il rapporto, però, non ha vissuto di soli ‘alti’. Infatti è stato costellato, oltreché da baci, abbracci e tenerezze, anche da litigi, battibecchi e incomprensioni. Si diceva appunto un amore altalenante, da montagne russe, un po’ su e un po’ giù. Ad un certo punto i due hanno deciso di allontanarsi, non riuscendo a risolvere i fraintendimenti spesso sfociati in scontri. Lo staff che gestisce i canali social di Baci aveva addirittura confermato la rottura attraverso un comunicato diffuso sul web.

Insomma, sembrava che ognuno dovesse andare per la propria strada e proseguire il percorso televisivo e di vita in solitaria, da single. Ma si sa che le vie dell’amore sono infinite e spesso riservano situazioni inaspettate, scombussolando i piani razionali pensati in precedenza.

Il matrimonio televisivo di Heidi Baci al Grande Fratello albanese

Così l’uomo e la ragazza hanno deciso di ricucire, essendosi resi conto che il distacco provocato dalla rottura aveva lasciato in loro ferite sentimentali aperte troppo dolorose. Il ritorno in love è stato festeggiato con la celebrazione televisiva del loro matrimonio, avvenuta venerdì 29 marzo. Naturalmente, per il momento, si è trattato di un rituale ‘pagano’ confezionato per il piccolo schermo e senza alcun valore legale. I fan sperano che una volta terminato il reality show i due innamorati possano convolare a nozze sul serio.