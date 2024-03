Ballando con le stelle, Milly che colpaccio: il possibile cast

La scorsa edizione di Ballando con le stelle, dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ha riscosso un grande successo. A vincere è stata la coppia composta da Wanda Nara ed il ballerino Pasquale La Rocca. Per la stagione di quest’anno la conduttrice starebbe organizzando un cast altrettanto importante. Stando ad alcune indiscrezioni, diversi difatti sono i nomi che stanno girando sul web. Alcune novità dovrebbero esserci anche all’interno della giuria del programma.

Uno dei primi vip di cui si vocifera una possibile partecipazione è la showgirl argentina Belen Rodriguez. Quest’ultima avrebbe ripreso le lezioni di ballo, in particolare di tango e danza classica, cosa che confermerebbe l’ipotesi. Anche Selvaggia Lucarelli, storica giurata della trasmissione, ha espresso un suo parere circa la possibile presenza a Ballando con le stelle della showgirl. Secondo quanto detto dalla giornalista, Belen nel cast della prossima edizione dello show sarebbe una vera bomba. Il commento di Selvaggia ha decisamente spiazzato il pubblico, in quanto è risaputo che tra le due non scorra buon sangue.

Oltre il nome di Rodriguez altri possibili concorrenti potrebbero essere Barbara D’Urso e la star di Mare Fuori Massimiliano Caiazzo. L’ex volto di Mediaset passerebbe quindi sulla Rai e svestirebbe i panni di conduttrice per mettersi in gioco come ballerina. Inoltre, sembrerebbe che Milly Carlucci stia corteggiando anche una cantante reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo. Nello specifico si tratta di Big Mama, la cui canzone “La rabbia non ti basta” ha particolarmente colpito la conduttrice di Ballando con le stelle tanto da volerla nel cast della prossima stagione.

Possibili cambiamenti potrebbero esserci anche all’interno della giuria del programma. Sul web sono comparsi diversi nomi. Tra questi spiccano quelli di alcuni ex concorrenti del dancing show: Teo Mammucari, Simona Ventura e Wanda Nara, vincitrice dell’ultima edizione. Altri nomi fatti sono quelli dei conduttori Giancarlo Magalli e Giuseppe Cruciani. Per il momento si tratta, tuttavia, solo di semplici rumors. Non resta quindi che aspettare notizie ufficiali in merito al cast di quest’anno.