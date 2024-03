Belen a Ballando con le stelle? Il commento di Selvaggia spiazza

Sono ormai diversi giorni che gira la voce di una possibile partecipazione della showgirl argentina Belen Rodriguez al dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai 1, Ballando con le stelle. A riguardo ancora non è arrivata una conferma o una smentita dalla conduttrice o dalla diretta interessata. Nel mentre, però, qualcuno ha pensato di chiedere un parere a Selvaggia Lucarelli in merito alla sua presunta presenza all’interno del programma. La risposta dello storico giudice di Ballando non ha tardato ad arrivare ed è stata decisamente spiazzante.

Su Instagram un follower ha posto a Selvaggia la seguente domanda tramite uno sticker che recitava “A domanda rispondo”:

E se arriva Belen a Ballando?

La sua risposta è stata decisamente inaspettata:

Sarebbe una bomba.

Il parere di Selvaggia ha decisamente spiazzato il web che si aspettava una sua opinione negativa. E’ difatti risaputo che i rapporti tra Lucarelli e Rodriguez non siano tra i più idilliaci. Nonostante questo il giudice ritiene che la presenza di Belen come possibile concorrente a Ballando con le stelle sarebbe una bomba. Che il suo fosse un commento ironico? In fondo una bomba può anche scoppiare e magari il riferimento era alle scintille che potrebbero esserci tra le due. La partecipazione della showgirl al dancing show di Rai 1 potrebbe tuttavia essere anche un’occasione per ripartire con il piede giusto, come successo con Teo Mammucari la scorsa edizione.

La presenza di Belen nel programma non è ancora certa. Non è difatti arrivata nessuna conferma ufficiale da parte sua o di Milly Carlucci. Allo stesso modo non è arrivata neppure una smentita a riguardo. A lasciar ben sperare è il fatto che l’argentina abbia ripreso con le lezioni di ballo, in particolare di danza classica e di tango. Questo lascerebbe quindi pensare che si stia allenando in vista dell’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle di cui potrebbe far parte anche lei.