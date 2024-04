The Voice, la storia di Anna e Erika commuove tutti: sorpresa finale

Oggi su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di The Voice Generations, condotto da Antonella Clerici. Il programma unisce diverse generazioni nella passione per il canto. Famiglie, amici, colleghi si sono susseguiti sul palco. Ad aprire le blind auditions sono state Erika ed Anna, rispettivamente una ragazza di diciotto anni e la sua insegnante di canto. La loro storia ha commosso tutto lo studio, portando alle lacrime Antonella Clerici ed i giudici. La conduttrice ha poi voluto fare una sorpresa inattesa ad Erika.

The Voice Generations è partito nel migliore dei modi. Le prime concorrenti ad esibirsi sono state difatti Erika ed Anna che hanno conquistato immediatamente i giudici ed il pubblico. La loro storia ed il loro forte legame hanno commosso tutti. Erika, di diciott’anni, ha perso la madre dopo una lunga malattia quando aveva solo tredici anni. Attualmente vive insieme alla sorella e ai suoi nonni, poiché il padre lavora all’estero. La sua insegnante di canto la segue da dieci anni ed è diventata per lei come un membro della sua famiglia. Anna era difatti molto legata anche alla mamma, alla quale ha promesso di prendersi cura di lei in seguito alla sua scomparsa.

Dopo essersi raccontate nel backstage con Antonella Clerici, le due hanno raggiunto il palco esibendosi in una struggente cover di “Promettimi” di Elisa. La loro voce ha immediatamente convinto i giudici che si sono girati tutti e quattro. Arisa è stata bloccata da Clementino, poi scelto dalle due come coach. In seguito alla loro esibizione, la conduttrice ha voluto fare un regalo ad Erika. Lo studio si è collegato con il padre della ragazza che si trovava in Romania per motivi lavorativi. Il collegamento si è tuttavia interrotto all’improvviso e l’uomo ha raggiunto sul palco sua figlia. I due si sono abbracciati tra la commozione di tutti i presenti. Antonella ed i giudici si sono difatti mostrati visibilmente emozionati, tanto da asciugarsi le lacrime. Davvero una bellissima sorpresa per la ragazza che non vedeva il papà da tanto.