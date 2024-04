The Voice Generation: giudici e data di inizio

Venerdì 12 aprile parte su Rai 1 The Voice Generation. Dopo il successo di The Voice Senior, il format si è allargato per la gara di coppie, trii e quartetti.

Il promo è andato poco fa in onda e Antonella Clerici sarà sempre alla conduzione. La giuria è la stessa, riconfermati: Arisa, Clementino, Gigi d’Alessio e Loredana Bertè. Il format dunque seguirà quello classico di The Voice con i coach girati di spalle che si volteranno solo se colpiti dalla voce dell’artista. Ma questa volta la gara non avrà come protagonista un solo cantante. Sarà d’obbligo partecipare o in coppia, o in tre o in quattro. Inoltre bisognerà essere legati o da parentela o da amicizia.

Il format era stato già preannunciato tempo fa e poco dopo anche Mediaset aveva fatto lo stesso con Io Canto Generation. Le due reti da qualche mese continuano a competere con gli stessi programmi. Nonostante ciò, Antonella Clerici non molla e con entusiasmo va avanti perché è convinta di portare a prescindere un buon risultato a casa.

Io Canto Family e Io Canto Senior

Qualche settimana fa la Clerici pensava fosse uno scherzo. Invece no, Mediaset ha preso spunto da lei e riproporrà Io Canto Family, che seguirà l’idea di The Voice Generation. Ma anche Io Canto Senior, dove i protagonisti saranno gli over 60, proprio come The Voice Senior.

Mediaset non ha molta inventiva ed Antonella è rimasta basita da questa scelta di palinsesto. Soprattutto perché ritiene che questo non sia un buon servizio per il pubblico a casa che si ritrova a dover optare tra due programmi quasi uguali, seppur non vanno in onda in concomitanza.

Ma già precedentemente Gerry Scotti, presentatore di Io Canto Generation, non si è sentito toccato dalle accuse, soddisfatto degli ascolti ottenuti. La Clerici, però, gli ha fatto notare che spesso lui non ha avuto una concorrenza forte. Ora sembra che il presentatore abbia fatto un passo indietro e i due programmi rimasti li farà Michelle Hunziker. Sarà quindi una sfida tutta al femminile, che non riguarderà solo il canto ma un combattimento ad armi pari con lo stesso format.