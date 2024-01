Io Canto Generation, fuori Gerry Scotti: al suo posto volto arcinoto

Dopo anni di assenza, il celebre show targato Mediaset “Io Canto” è tornato sugli schermi di Canale Cinque lo scorso autunno. Con Gerry Scotti al timone, il programma ha avuto un cast d’eccezione per la sua quinta edizione. Da una parte, ci sono stati i coach dei bambini in gara: Anna Tatangelo, Fausto Leali, Cristina Scuccia, Iva Zanicchi, Mietta e Benedetta Caretta. Dall’altra, il tavolo della giuria ha potuto contare di nomi molto importanti come Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Albano e Orietta Berti.

Nonostante le polemiche con Antonella Clerici e la Rai, la trasmissione è riuscita ad ottenere un discreto successo. Per questo, dopo la finale dello scorso 27 dicembre, la SDL (società che si occupa dei casting di diversi programmi, tra cui quello di Scotti), ha già annunciato l’apertura dei casting per la prossima edizione. Tuttavia, il prossimo “Io Canto Generation” vedrà una grande novità. Ai casting, infatti, non sono stati ammessi solo i bambini, bensì l’idea è quella di coinvolgere anche i loro parenti adulti.

Una sorta di “Io Canto Generation Family“, nel quale parteciperanno piccoli e grandi, prendendo spunto (ancora una volta) dalla rivale Clerici e il suo “The Voice Senior”. Ma, questa non sarebbe l’unica novità di quest’edizione. A quanto pare, ci sarà un importante cambio nella conduzione. Per la prima volta, Gerry Scotti cederà il comando del suo amato programma ad un’altra figura di spicco di Mediaset, nonché un volto già familiare con il format.

Di chi si tratta? Di Michelle Hunziker, che nell’ultima edizione ha rivestito il ruolo di giudice. Dagospia ha reso nota la notizia, evidenziando che Scotti, a causa dei suoi numerosi impegni, non avrebbe la disponibilità per dedicarsi anche allo show musicale. Stando a quanto svelato dal portale, “Io Canto Generation” tornerà sul piccolo schermo già la prossima primavera, periodo in cui Gerry sarebbe occupato con altre trasmissioni. D’altro canto, tra poco, la Hunziker tornerà con il suo one woman show, “Michelle Impossible“, per poi approdare come nuova conduttrice della versione ‘familiare’ di “Io Canto Generation“.