Io Canto Generation, novità nel casting: qualcosa non torna

Io Canto Generation, noto talent show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, si è concluso lo scorso 27 dicembre. Con la quinta edizione messa in archivio, è già tempo di pensare alla successiva. Questo, almeno, è ciò che si deduce leggendo il post Instagram di SDL (la società che si occupa dei casting di programmi, tra cui quello di Gerry Scotti), il quale annuncia una novità in vista della prossima edizione del talent: oltre ai bambini, ad essere protagonisti potranno essere i loro parenti.

Io Canto Generation e quella somiglianza al programma di Antonella

Il post di SDL, nella descrizione, annuncia infatti l’apertura dei casting in vista del prossimo Io Canto Generation. “Avrete l’opportunità di partecipare insieme ad un vostro parente, l’importante è che sappia cantare” è quanto si legge. Lo show di Gerry Scotti, inoltre, pare possa cambiare nome in Io Canto Generation Family. La foto pubblicata da SDL, infatti, aggiunge questo sottotitolo al nome del programma e, vista la volontà di coinvolgere anche i parenti dei bambini che vi prenderanno parte, l’ipotesi di questo cambio non sarebbe totalmente da escludere.

Se si pensa alla possibilità, da parte di Io Canto Generation, di coinvolgere anche i parenti cantanti, non si possono non notare dei punti in comune con due programmi di Antonella Clerici. Il primo è The Voice Senior, pronto a tornare probabilmente a febbraio su Rai 1. Il secondo, invece, è Standing Ovation, show datato 2017, che vedeva partecipare coppie di concorrenti formate da un bambino e un genitore/parente.

Antonella Clerici e Gerry Scotti avevano debuttato, nella stessa settimana dello scorso novembre, con i loro programmi dal format simile (The Voice Kids e Io Canto Generation). La conduttrice di È sempre Mezzogiorno, d’altronde, non ha mai nascosto il fastidio verso la scelta di Mediaset di proporre un programma similare al suo nello stesso periodo. In un’intervista rilasciata a La Stampa, Antonella aveva espresso il suo punto di vista sulla questione. La conduttrice aveva ricordato un episodio simile accaduto anni prima, quando, mentre conduceva Ti Lascio una Canzone, Mediaset aveva risposto con una propria versione dal nome Io Canto. Situazione che si era poi riproposta qualche settimana fa, con lo show di Gerry Scotti e The Voice Kids.

Chissà come reagirà la Clerici, che in passato ha lanciato diverse stoccate al conduttore Mediaset, davanti alla trasformazione di Io Canto Generation, intenzionato, come detto, a puntare sul duo formato da un bambino e un parente.