Antonella Clerici sfotte (giustamente) Mediaset in diretta: il video

Antonella Clerici lancia una bordata alla Mediaset e Io Canto? Ma, procediamo con ordine. Nelle ultime ore, i palinsesti televisivi hanno visto dei cambiamenti improvvisi e importanti. A far spaventare i diversi vertici televisivi è stato il tennista italiano Jannik Sinner. La partita vinta dallo sportivo contro il numero uno del mondo Novak Djokovic durante gli ATP Finals a Torino ha portato grandi ascolti a Rai 2. Per questo, il match previsto per giovedì 16 novembre tra Sinner e Holger Rune ha causato lo spostamento di ben due debutti televisivi: la prima puntata di Io Canto Generation su Canale 5 e l’inizio della seconda stagione della serie di Rai 1, Un Professore.

Ieri, mercoledì 15 novembre, sarebbe dovuta andare in onda una nuova puntata del Grande Fratello, per dare spazio il giovedì a Io Canto. Tuttavia, poche ore prima della messa in onda, la programmazione è stata cambiata e il reality è slittato di un giorno. Poco dopo, è arrivato anche l’annuncio della Rai, rimandando la prima puntata di ‘Un professore 2′ a giovedì 23 novembre. Ebbene, alla luce di tutto ciò, la Clerici ha voluto dire la sua, lasciandosi andare ad una battuta divertente sulla situazione surreale creatasi nelle ultime ore.

Antonella Clerici: frecciatina alla Mediaset?

Durante la puntata di oggi, giovedì 16 novembre, di ‘È sempre mezzogiorno’, Antonella Clerici ha ricordato l’appuntamento con The Voice Kids. Difatti, venerdì 24 novembre, la conduttrice tornerà in prima serata su Rai 1 con il talent show per i bambini, insieme ai giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Arisa. “Venerdì 24 novembre, segnatevelo. Noi siamo sempre lo stesso giorno, venerdì cominciamo con The Voice Kids”, ha detto scherzosamente.

Chiaramente, Antonella ha fatto riferimento al cambio programmazione di questi giorni, sperando ironicamente di non avere la stessa sorte dei suoi colleghi. Secondo alcuni, la Clerici avrebbe lanciato una frecciatina precisa a “Io Canto Generation“, programma improntato in maniera molto simile al suo “The Voice Kids“.

Lo show di Gerry Scotti ha subito diversi spostamenti nelle ultime settimane: inizialmente prevista per domenica 22 ottobre, la prima puntata è stata poi rimandata prima a giovedì 8 novembre, poi al 16 per poi finire (salvo ulteriori imprevisti) a mercoledì 22 novembre. Insomma, una gestione altamente criticabile, che ha portato al giusto sfottò di Antonella Clerici all’azienda di Pier Silvio Berlusconi.