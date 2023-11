GF, cancellata la puntata del 15/11 e Io canto slitta: frittata Mediaset

By

Il 15 novembre la puntata del Grande Fratello non andrà in onda, al suo posto Il Gladiatore. Io Canto Generation partirà il 23 novembre.

Cambia la programmazione: stasera mercoledì 15 novembre il Grande Fratello 8 non andrà in onda. La puntata è stata posticipata a domani. Slitta ancora una volta Io Canto Generation. Sembra una barzelletta ma non lo è. Anzi, è una frittata bella e buona da parte dei piani alti di Cologno Monzese che, a poche ore dalla diretta del reality e dell’esordio del tanto strombazzato show di Gerry Scotti, hanno stravolto il palinsesto.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, la puntata del reality prevista per questa sera è stata spostata. Probabilmente perché si teme la partita di tennis dell’ATP che andrà in onda giovedì 16 novembre su Rai 2. L’azienda, poche ore prima della messa in onda del Grande Fratello, avrebbe deciso di posticipare l’inizio del programma di Gerry Scotti. Io Canto Generation partirà dunque giovedì 23 novembre. A tappare il buco appunto il GF.

Un cambio inaspettato, probabilmente dettato dai buoni ascolti che ha fatto martedì 14 novembre il match di Sinner su Rai 2. La partita infatti ha ottenuto il 14.6% di share. Mediaset vorrebbe evitare di far partire con bassi ascolti il nuovo programma di Gerry Scotti e sembra che abbia escogitato all’ultimo questo piano. Questa sera andrà dunque in onda il film Il Gladiatore e non il GF, che vedrà la luce domani. Scotti slitta a giovedì prossimo. Incredibile ma vero!

Io Canto Generation

A partire dal 23 novembre andrà in onda Io Canto Generation. A dieci anni di distanza dall’ultima edizione, torna il talent condotto da Gerry Scotti. I protagonisti sono dei giovani ragazzi che si sfidano nel canto.

Ogni settimana, per 6 puntate, ci saranno 24 adolescenti, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in 6 squadre, che si affronteranno in una gara canora. Ogni fazione avrà un capitano d’eccezione: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta (vincitrice della seconda edizione del programma). Lo scopo sarà quello di creare un importante scambio generazionale, attraverso anche l’opportunità di duettare con questi artisti.

Ci sarà poi una giuria d’eccezione composta da: Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Michelle Hunziker. Ogni settimana, a fine puntata, verrà stilata una classifica che potrà essere confermata o ribaltata dal voto del pubblico. In studio sarà presente anche la speaker Chiara Tortorella che avrà il compito di salvare due componenti della squadra che si è classificata ultima.

Nella finalissima i team verranno sciolti e il vincitore assoluto del programma otterrà una borsa di studio con la New York Film Academy e avrà la possibilità di registrare una cover.