Io Canto, Gerry Scotti svela due giurate big: ecco chi sono

Domenica, 24 settembre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Nel corso del pomeriggio, Silvia Toffanin ha avuto modo di avere nel suo salotto diversi ospiti. Tra questi, troviamo Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti, per la prima volta insieme in tv per parlare della loro storia d’amore. Dopodiché, saranno in studio anche Anna Tatangelo, Paola Caruso e Luciana Littizzetto, reduce dal debutto a Tu si que vales di ieri, sabato 23 settembre. Ad aprire la puntata, però, è stato Gerry Scotti. Il conduttore ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin per presentare il ritorno del suo storico programma, “Io canto“, il quale ha preso il nome di “Io canto generation“.

L’intervista di Gerry Scotti si è aperta con una lettera commovente della Toffanin, nel corso della quale ha ripercorso la carriera del conduttore, ringraziandolo per intrattenere il pubblico da ben 40 anni. Dopodiché, Gerry ha anticipato diversi dettagli di “Io canto generation”. Prima di tutto, l’età dei concorrenti si alzerà e ci saranno ragazzi dai 10 ai 14 anni. Il conduttore ha voluto specificare che, nonostante si tratti di concorrenti molto giovani, ci sarà una gara vera e propria:

Lo dico da padre e da nonno. Nella vita bisogna imparare a vincere e a perdere. Questo finto buonismo nel dire di non fare nessuna gara perché se un ragazzo perde poi ci resta male. Ma un ragazzo può vincere, può perdere e la settimana prossima ci riprova un’altra volta, è la storia della vita.

Svelate le prime due giurate di Io Canto Generation

Le puntate di Io canto generation saranno 6 e nello show ci saranno ben 6 capisquadra: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo, Benedetta Caretta (vincitrice della seconda edizione di Io Canto) e l’ex suora Cristina Scuccia. Dopodiché, sono stati finalmente rivelati i nomi dei primi due giudici dello show. Il primo nome svelato è stato quello di Orietta Berti, la cui partecipazione era stata già svelata nel corso dell’estate, quando si diffuse la notizia che la cantante non sarebbe tornata come opinionista del Grande Fratello Vip.

Ad accompagnarla ci sarà un volto ci sarò un volto veramente inaspettato: Michelle Hunziker. La conduttrice ha deciso di mettersi alla prova in questo nuovo ruolo e in un video di presentazione ha anticipato cosa aspettarsi da una giudice come lei: