Io Canto cast, la giuria e i coach: ecco chi ci sarà e chi ha detto no

Tornerà su Canale 5 Io Canto con Gerry Scotti. Un ritorno indietro nel passato, ma con grandi novità. Infatti, questa volta ci saranno anche dei coach che avranno il compito di preparare i giovani concorrenti. Non mancherà la giuria nello studio del programma. E oggi spuntano altri nomi legati al cast del programma, di cui si parla già da qualche settimana. Da venerdì 24 novembre, il talent show con protagonisti giovani cantanti sfiderà The Voice Kids, che su Rai 1 ha ottenuto un certo successo nella passata edizione.

Canale 5 trasmetterà nella prima serata di domenica il programma condotto da Gerry Scotti, su cui Mediaset ha deciso di puntare parecchio. Secondo quanto riporta Dagospia in queste ore, ci sarà un bel cambiamento per quanto riguarda il meccanismo. In particolare, avrà una formula simile a quella di Amici di Maria De Filippi. Duque, come già indicato, non saranno solo i giudici a caratterizzare la nuova edizione di Io Canto, ma ci saranno anche dei coach.

Dunque, si tratterà di una edizione inedita per il programma dedicato ai più piccoli. Ma chi saranno i giudici di Io Canto? Alcuni nomi sono spuntati fuori già nelle scorse settimane. Ebbene dovrebbero rivestire questo ruolo Orietta Berti e Albano, i quali hanno già vestito questi panni in un altro programma Rai, ovvero The Voice Senior.

Albano, però, potrebbe non presenziare a tutte le puntate del talent show. A fianco ai due ci saranno Claudio Amendola e Michelle Hunziker! Quest’ultima ha anticipato, di recente, che c’è un progetto che condividerà con Gerry Scotti e potrebbe trattarsi proprio di questo.

Io Canto in stile Amici: chi saranno i coach

Pare che a guidare i giovanissimi concorrenti di Io Canto ci saranno dei coach, in stile Amici di Maria De Filippi. Dagospia annuncia che la squadra dovrebbe essere composta da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Ron, Mietta, Anna Tatangelo e Benedetta Caretta. Quest’ultima è un’ex concorrente del talent show.

Ma la proposta di vestire i panni di coach pare sia arrivati anche ad altri volti del mondo della musica italiana, che però avrebbero rifiutato. Questi sarebbero Stash, Irama e Kikko Silvestre dei Modà. Ebbene questi tre artisti avrebbero risposto ‘no’ alla proposta relativa a una loro eventuale partecipazione al programma televisivo. È probabile che il rifiuto sia arrivato per via di altri progetti in corso legati alle loro carriere.