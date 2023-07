Io canto generation: ufficializzato 1° coach, si poteva scegliere altro

Tra le interessanti novità annunciate da Mediaset in occasione della presentazione dei propri palinsesti c’è stato anche il ritorno del noto programma Io Canto, stavolta con un nuovo titolo: Io Canto-Generation. Condotto da Gerry Scotti, il talent show musicale tornerà su Canale 5 dopo dieci anni di assenza.

Io Canto-Generation, Iva Zanicchi nel cast: le due dichiarazioni

Le indiscrezioni sul programma riguardano soprattutto coloro che potrebbero andare a comporre la giuria. Tra i papabili candidati ci sarebbero Al Bano Carrisi, Orietta Berti, Mara Maionchi e Marcella Bella. Certa di far parte dei giudici, al momento, è solo Iva Zanicchi, come confermato da lei stessa durante un’intervista a Il Tempo:

“Sarò nel programma Io Canto condotto da Gerry Scotti in autunno su Canale 5. Sarò la coach, darò consigli e preparerò vocalmente e non solo i bambini che si esibiscono, i veri protagonisti. Saranno sei entusiasmanti puntate per me che sono nonna e amo i bambini“.

Queste le dichiarazioni di Iva Zanicchi, che torna a Mediaset dopo un’importante stagione in Rai. La cantante, infatti, nel 2022, era prima stata concorrente a Ballando con le Stelle, classificandosi quarta in coppia con Samuel Peron. Successivamente, a marzo 2023, era stata giudice a Il Cantante Mascherato, altro programma di Milly Carlucci su Rai 1, insieme a Christian De Sica, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Su Canale 5, invece, Iva era apparsa al concerto di Al Bano per celebrare i suoi ottant’anni.

Iva Zanicchi a Io Canto-Generation: è la scelta giusta?

Sebbene non sia ancora noto il cast completo di Io Canto-Generation, sappiamo che in questo ritorno del talent vedremo sicuramente Iva Zanicchi. Viene da chiedersi per quale motivo si sia deciso di puntare su un volto che vanta indubbia esperienza in ambito canoro, ma che ha anche raggiunto la veneranda età di ottantatré anni. Non sarebbe stato più opportuno puntare su volti più giovani? Sicuramente una personalità come quella di Iva Zanicchi può garantire una certa dose di intrattenimento grazie alla sua spontaneità, va detto, però, che Io Canto-Generation rappresentava un’occasione per sperimentare anche volti nuovi e più freschi.

Su Twitter, diversi utenti hanno commentato la notizia della presenza di Iva al talent targato Mediaset. “Insegnerà anche barzellette zozze?” ironizza un utente. “È come il prezzemolo” fa notare un altro. “Mediaset si sta rinnovando alla grande” si legge. Tra i commenti è possibile notare anche chi esprime una certa delusione nel vedere come si siano lasciati fuori volti più giovani dalla scelta per la giuria: “Pensavo che il cambiamento includesse persone di talento giovani e soprattutto gente nuova“. Non resta che attendere l’ufficialità sulla giuria di Io Canto-Generation per scoprire se Mediaset deciderà di puntare anche su volti più giovani o se si affiderà solamente all’esperienza dei più anziani.