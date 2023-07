Mara Maionchi sbarca a Mediaset in uno show di punta: qual è

Mara Maionchi starebbe per sbarcare su Mediaset, in un programma di punta. Ecco di quale si tratta: tutti i dettagli.

Mara Maionchi è uno dei personaggi televisivi più noti degli ultimi anni. Tra i programmi recenti a cui ha preso parte si ricordano, ad esempio, LOL-Chi ride è fuori (compresa lo spin-off LOL Xmas Special: Chi ride è fuori), Che Tempo Che Fa e la passata edizione dell’Eurovision Song Contest. Nel futuro di Mara Maionchi, tuttavia, potrebbe esserci un noto programma Mediaset.

Mara Maionchi nel cast di un programma Mediaset: l’indiscrezione

Dagospia ha riportato le principali informazioni sul programma Io Canto-Generation, nuova versione di Io Canto con Gerry Scotti alla guida. Il giorno di probabile messa in onda sarebbe la domenica, mentre i casting sarebbero stati affidati alla società di Sonia Bruganelli, nonché ex moglie di Paolo Bonolis. In giuria ci sarebbe Orietta Berti, ma il cast potrebbe presentare una nuova, interessante novità. Si aggiungerebbe, infatti, anche il nome di Mara Maionchi. Non rimane che attendere per capire se questa indiscrezione troverà conferme.

Io Canto: format e regolamento delle passate edizioni

Io Canto è destinato a tornare dopo anni di assenza, in una nuova versione. Il programma andrà in onda su Canale 5. Nelle passate edizioni, il format prevedeva le esibizioni di giovani cantanti, di età compresa tra i 5 e i 16 anni, accompagnati da un’orchestra. Fino alla terza edizione (2011), il pubblico poteva votare le canzoni da casa, decidendo la canzone vincitrice di ogni puntata. In studio vi era una giuria formata da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, con due fissi e gli atri diversi di puntata in puntata.

Nella quarta edizione (2013) il regolamento è cambiato e si è passati alla formazione di tre squadre di cantanti e ballerini, capitanate da Flavia Cercato, Claudio Cecchetto e Mara Maionchi. Ad una giuria di qualità spettava il compito di decidere le esibizioni migliori tra quelle proposte in ogni manche. Le due squadre con più punti disputavano la finale di puntata. Concluse le puntate eliminatorie, la squadra con più punti aveva accesso alla finale. I due interpreti più votati della squadra vincitrice disputavano la finale, dove a trionfare sarebbe stato il cantante con più voti al televoto. Il vincitore, inoltre, si aggiudicava uno stage presso la New York Film Academy.