Palinsesti Mediaset, tutte le novità: i ‘grandi botti’ del Biscione

Pier Silvio Berlusconi ha presentato i palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva e, oltre ai vari ritorno, sono molte le novità che aspettano i telespettatori a partire dall’autunno del 2023. Uno tra tutti l’addio di Barbara d’Urso, con l’approdo a Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino. Dopodiché, c’è molto l’entusiasmo per la new entry Bianca Berlinguer. La conduttrice ha lasciato al Rai dopo decenni al servizio della rete e presto sarà al timone di Stasera Italia su Rete 4, a staffetta con Nicola Porro e Augusto Minzolini. Ma, non solo. La giornalista avrà anche un programma, sempre sulla stessa rete, che andrà in onda in prima serata il martedì. Al suo fianco, tornerà anche Mauro Corona.

Interessanti novità anche per Gerry Scotti, che sarà al timone del ritorno de La Ruota della Fortuna. Inoltre, il presentatore condurrà anche Lo Show dei Record, Caduta Libera e tornerà dopo anni con una nuova versione di Io Canto, che si chiamerà “Io Canto-Generation”. Parlando di musica, dall’Arena di Verona ci sarà il ritorno del Karaoke in una versione “luxury”. E ancora: serate evento di Elisa, Orietta Berti, Max Pezzali e Il Volo. Lo show dei tre tenori andato in onda quest’anno sarà promosso di una puntata, oltre al concerto di Natale.

Annunciato ancora una volta il ritorno de La Talpa, che, però, non andrebbe in onda su Canale 5, bensì su Italia 1, diventando una produzione interna. La data di partenza non è ancora conosciuta, ma la nuova edizione dovrebbe partire nel 2024. Insieme a La Talpa, ci sarà anche un altro reality che potrebbe partire il prossimo inverno, ovvero Temptation Winter con Maria De Filippi.

Doppietta per Enrico Papi, al quale verranno affidati due programmi su Italia 1, oltre a La Pupa e il Secchione. Il primo sarà uno show musicale e dovrebbe andare in onda nella prima parte della stagione televisiva, mentre sul secondo, previsto per l’inizio del 2024, non si hanno ancora notizie. “Se dovesse andar bene il programma musicale si potrebbe rifare quello“, hanno dichiarato i vertici di Mediaset.

A partire dal prossimo autunno, ci saranno anche diversi raddoppi. Ma non si tratta di quelli settimanali come con il Grande Fratello Vip, bensì questi raddoppi riguarderanno la programmazioni di alcuni programmi che andranno in onda sia in autunno che in primavera. Zelig e Ciao Darwin, difatti, andranno in onda sia nella prima che nella seconda parte della stagione televisiva.

Infine, torna anche la comicità con lo spettacolo teatrale di Checco Zalone, “Amore+Iva“. Da mesi, l’attore è in tour per l’Italia con il suo show, facendo record di sold out. Grazie a questo grande successo, lo spettacolo arriverà anche su Canale 5. “E’ un grandissimo piacere e onore ospitare uno speciale che nasce dallo spettacolo di Checco Zalone. Andrà in onda in esclusiva tra metà ottobre e metà novembre, è un colpo di luce”, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi.

In tutto ciò, però, bisogna specificare che non è detto che tutti questi annunci si possano effettivamente concretizzare. Questo perché la politica di Mediaset è quella della line up. Questo significa semplicemente che per molti progetti si deciderà strada facendo. Basti pensare che anche lo scorso anno La Talpa era stata annunciata, senza poi mai andare in onda. Dunque, bisognerà attendere per capire se il reality di Italia 1 o Temptation Winter verranno effettivamente trasmessi, dato che non sono stati forniti ulteriori dettagli.