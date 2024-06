Affari Tuoi, ultima puntata di Amadeus: spettatori in lacrime

Questa sera è andata in onda su Rai 1 l’ultima puntata di Affari Tuoi condotta da Amadeus. A partire da lunedì, difatti, il nuovo conduttore sarà Stefano De Martino. L’addio di Amadeus al game show è stato commovente e gli spettatori l’hanno salutato tra le lacrime.

A giocare nell’ultima puntata condotta da Amadeus è stata la concorrente delle Marche, Angela, accompagnata da suo marito Tommaso. I due sono sposati e hanno tre figli. La coppia è andata alla Regione Fortunata dopo essere rimasta con 50 euro e 5.000 euro. Nel loro pacco c’erano solo 50 euro. In un primo momento i due hanno scelto come Regione Fortunata la Puglia ma non hanno vinto. Dimezzando il montepremi hanno poi scelto la Sicilia, indovinando e vincendo così una quota di 50.000 euro. Un finale con il botto per l’ultima puntata con Amadeus.

Il pubblico presente in studio ha voluto salutare il presentatore con uno striscione con su scritto “Grazie Ama” ed un cuore. Anche i telespettatori hanno gli hanno dimostrato tutto il loro affetto con numerosi commenti sul web nei quali sottolineavano il loro dispiacere per il suo abbandono.

Qui di seguito ne riportiamo soltanto alcuni dei tantissimi apparsi su X (ex Twitter):

Non poteva inoltre mancare alla puntata finale condotta da Amadeus anche sua moglie Giovanna Civitillo. Ama ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al programma, dagli autori ai tecnici, ed il pubblico che l’ha sempre seguito con affetto.

Amadeus lascia Affari Tuoi dopo aver condotto più di duecento puntate. Merito del conduttore è stato sicuramente quello di svecchiare un po’ il format, facendolo diventare una sorta di people show. Amadeus ha difatti messo al centro del programma le storie dei suoi protagonisti, facendo così appassionare maggiormente il pubblico ai concorrenti e portandolo a fare il tifo per loro. Inoltre, con l’avvento di Amadeus, sono state introdotte nel game show alcune novità, una tra tutte quella della Regione Fortunata che ha permesso ai concorrenti di questa sera di portarsi a casa 50.000 euro. A partire da lunedì 3 giugno il nuovo conduttore del programma sarà Stefano De Martino.