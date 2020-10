Gf Vip 5 decima puntata, giù le maschere: eliminato e nominati

La decima puntata del Grande Fratello Vip 5 è andata in onda stasera, venerdì 16 ottobre 2020, ed è stata ricca anzi ricchissima di contenuti. Dopo un recap degli ultimi giorni, Alfonso ha salutato i protagonisti della Casa ed è subito entrato nel vivo delle dinamiche. Non c’è stato nessun eliminato nella decima puntata, perché la meno votata tra Stefania, Matilde e Guenda è andata direttamente al televoto per lunedì prossimo. E proprio due delle nominate sono state le prime protagoniste della serata, ovvero Ruta e Brandi. Inutile dire che le due si sono scontrate nuovamente, ma nello scontro si è intrufolata anche Guenda, tirata in ballo da Matilde parlando di nomination. Proprio Guenda è stata chiamata poi in confessionale per analizzare i suoi giorni “contro il gruppo” dopo essere stata nominata.

Gf Vip 5, la decima puntata del 16 ottobre 2020: cosa è successo

A Matilde è di nuovo “uscita fuori la giugulare” contro le Rutas ma soprattutto ha fatto una scenata ad Antonella Elia! Alfonso ha anche parlato, ma brevemente e non in modo approfondito, dell’amicizia tra Matilde e Stefania. Gli autori avrebbero potuto mostrare molto di più di quanto si sono detti i due gruppi alle spalle, e davanti, ma hanno preferito tagliare corto per poi passare a Elisabetta e Pierpaolo Pretelli. Subito dopo l’attenzione si è spostata su Tommaso e Francesco Oppini, che nelle ultime 24 ore hanno avuto degli scontri a causa di uno scherzo. Durante la puntata è anche emerso sul Web un retroscena sull’assenza di Franceska in studio. Tornando alla serata, c’è stato anche un momento molto toccante con una dolorosa rivelazione di Adua sul suo passato. Per gli inquilini della Casa è stato anche tempo di apprendere dell’arrivo di nuovi concorrenti. Ma attenzione, perché stasera Guenda ha scoperto i gossip sul suo conto e Zelletta è stato rimproverato da Signorini. E passiamo alle nomination.

Decima puntata Grande Fratello Vip 5, i nominati: Matilde, Guenda, Maria Teresa e Andrea

Gli immuni della settimana sono stati votati dai concorrenti stessi. E sono questi cinque: Enock, Dayane, Pierpaolo, Elisabetta. Ci sarebbe stata anche Matilde, ma lei è già al televoto perdendo con queste percentuali: Guenda 40%, Stefania 39% e Matilde 21%. I quattro immuni sono stati chiamati nella Super Led e solo uno di loro, pescando il bollino d’oro sotto al piramidale, si è assicurato l’immunità certa. A pescarlo è stata Dayane, che poi ha dovuto scegliere i due immuni insieme a lei e lei ha scelto di toglierla a Pierpaolo. Invece i nominati sono Matilde, Maria Teresa, Guenda e Andrea. La Elia non ha fatto passare liscia nessuna nomination a Guenda da parte del gruppo. Queste le nomination della decima puntata: