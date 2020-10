Franceska Gf Vip, il retroscena: problemi con la produzione, quando torna

Il retroscena sull’assenza di Franceska Pepe al Grande Fratello Vip 5: e se non fosse come sembra? Poche ore fa l’ex concorrente aveva parlato di problemi personali per annunciare che non ci sarebbe stata in puntata stasera. A inizio puntata invece è stato Alfonso Signorini a spiegare al pubblico perché non c’era Franceska. Salutando i presenti in studio, quindi gli opinionisti e i concorrenti eliminati, era impossibile non notare l’assenza della Pepe. E quindi il conduttore ha mandato i suoi saluti alla sua ex concorrente spiegando al pubblico che non c’era a causa di un mal di schiena. E a distanza di un’oretta da queste parole di Alfonso, è arrivato un retroscena di Giornalettismo che ha approfondito la questione. Il portale ha confermato la presenza di un certificato medico del mal di schiena di Franceska, ma questa conferma è stata seguita da un interrogativo: sarà questo il vero motivo?

Gf Vip, il retroscena sull’assenza di Franceska Pepe in studio

Qualche dubbio pare ci sia e hanno fatto una ricostruzione dei fatti. Tra Franceska e la redazione del Gf Vip pare sia nato già un conflitto una settimana fa perché lei avrebbe chiesto che un autista la andasse a prendere a casa, a Sarzana, per portarla a Roma per la puntata. Poi c’è stato lo scontro tra la Pepe e un’autrice che ha ritardato l’ingresso in studio dell’ex concorrente in puntata. E pare ci siano state ulteriori richieste da parte di Franceska, a cui ha ricevuto un ennesimo no. Dopo questi avvenimenti è arrivato il certificato per il mal di schiena, anche se lei si era limitata a dire di doversi rimettere in forma prima di tornare in studio. Ma il sito non si è limitato a ricostruire i fatti svelando le richieste di Franceska, ma anche il cachet per ogni puntata e altro.

Franceska Pepe, quando tornerà al Grande Fratello Vip 5

A quanto è emerso, la Pepe percepirebbe mille euro a puntata. Per quanto riguarda la sua presenza in studio, invece, dovrebbe mancare anche lunedì prossimo e poi chissà, tornare venerdì 23 ottobre. Ma la vera domanda adesso è: Franceska Pepe tornerà in studio al Grande Fratello Vip? Giornalettismo ha messo la pulce nell’orecchio dei fan con queste parole: “Il mistero della Pepe s’infittisce ma la rottura tra la concorrente e la produzione è agli sgoccioli”.