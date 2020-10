Franceska Pepe assente in studio stasera al Gf Vip: il motivo

Stasera non ci sarà Franceska Pepe al Grande Fratello Vip. Tanti si chiederanno il perché della sua assenza in studio e la risposta è arrivata ancor prima che cominci la puntata. L’ex concorrente ha messo al corrente i suoi fan e li ha invitati a non allarmarsi. Ovviamente la sua assenza non ha nulla a che fare con ciò che è successo lunedì scorso, quando ha esordito nella Casa con un “Ciao comodino” che ha letteralmente incendiato Andrea Zelletta. Stasera i concorrenti ancora in gioco non avranno a che fare con i commenti per loro scomodi della loro ex coinquilina. Alcuni di loro però dovranno affrontare invece Myriam Catania. L’attrice infatti ha fatto già sapere di aver visto dei video che l’hanno molto ferita e per questo stasera affronterà alcuni concorrenti.

Franceska Pepe non c’è in puntata stasera al Gf Vip, ecco perché

Ma perché Franceska Pepe è assente in studio stasera? Lo ha spiegato in alcune stories su Instagram. L’influencer ha spiegato che stasera non ci sarà perché ha bisogno di stare a riposo. Queste sono state le sue parole: “Per me è stato un periodo molto stressante fisicamente. Ho bisogno di questo tempo per riprendermi, ma tornerò presto”. Anche nella Casa abbiamo visto a volte Franceska un po’ debole fisicamente e forse il tutto è legato al suo problema di anemia. Ha tenuto a precisare che sta bene, quindi i suoi fan non hanno bisogno di preoccuparsi. Ha solo bisogno di qualche giorno per rimettersi in forma e probabilmente già lunedì la rivedremo in studio con Alfonso Signorini. Forse ha preferito rimanere a casa perché anche il viaggio per spostarsi a Roma le è stato sconsigliato.

Gf Vip, Franceska Pepe assente in studio stasera: lei spiega il motivo e replica ai gossip

Franceska ha approfittato di questi video anche per rispondere ai tanti gossip emersi in questi giorni sul suo conto. Pensiamo per esempio alle accuse sull’ex fidanzato ricco americano. A tutti loro ha intenzione di rispondere con la non curanza, ha spiegato ai suoi fan che sono tutte malelingue di persone che dicono di conoscerla ma sono tutte cose false. Ha quindi detto a chi la segue di non rimanerci male e di non prestare attenzione a ciò che viene detto sul suo conto. Lei comunque non vuole rispondere a questi gossip: “Lasciamoli nella loro nullità totale”, ha chiosato riferendosi a chi parla di lei.