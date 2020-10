Nonostante la sua recente eliminazione, Franceska Pepe resta una delle protagoniste di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni si è parlato molto del suo guardaroba, assai chic e trendy ma allo stesso tempo costoso. A sollevare qualche dubbio è stata Myriam Catania, che non si aspettava così tanto lusso da una semplice modella di umili origini. A Live-Non è la d’Urso la Pepe è stata piuttosto evasiva, facendo solo delle allusioni a ex fidanzati alquanto generosi. A far trapelare la verità ci ha pensato oggi Alfonso Signorini che, nell’ultima puntata di Casa Chi su Instagram, ha spifferato che Francesa con la k è stata fidanzata per circa un anno con un ricco americano. Per amore la 28enne ha lasciato l’Italia e si è trasferita a Dubai ma dopo dodici mesi è stata mollata su due piedi.

Il fidanzato di Franceska Pepe era un ricco americano: il gossip di Alfonso Signorini

Stando al gossip spifferato da Alfonso Signorini a Casa Chi, Franceska Pepe ha vissuto per un anno a Dubai, insieme ad un ricco americano la cui identità resta per il momento top secret. Negli Emirati Arabi la gieffina passava tutto il tempo tra negozi e boutique di lusso. “Non sapeva cosa fare e si dava allo shopping selvaggio con la carta di credito del fidanzato. Poi lui l’ha mollata perché lei spendeva troppo”, ha confidato Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip ci ha tenuto a sottolineare che è stata la stessa Franceska a fare queste confidenze durante il provino per il programma di Canale 5.

Mila Suarez contro Franceska Pepe: “Falsa e scroccona, mi deve dei soldi”

Le rivelazioni su Franceska Pepe non finiscono qui. Dopo quelle di Alfonso Signorini sono arrivate le dichiarazioni inedite di Mila Suarez, la modella marocchina ex dell’attore di Alex Belli vista all’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Mila ha raccontato di aver convissuto per quattro anni con Franceska a Milano. Il contratto era intestato alla Suarez e per questo lei si è ritrovata a pagare tutte le spese casalinghe. A tal proposito Mila non ha esitato a definire l’ex amica una scroccona falsa e bugiarda ma pure furba e senza scrupoli.