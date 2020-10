Franceska Pepe litiga con un’autrice del Gf Vip: “Picchiate? Quasi”

Franceska Pepe litiga al Gf Vip anche fuori dalla Casa! Oggi la malcapitata è stata un’autrice del programma. Il racconto a sorpresa è arrivato nel corso della puntata, dopo circa un’ora da quando Alfonso Signorini ha aperto la serata. Qualcuno si sarà accorto dell’assenza di Franceska accanto a Fulvio Abbate, nella postazione dove siedono i concorrenti eliminati nelle scorse puntate. E se questo qualcuno aveva già iniziato a fantasticare sul ritorno in gioco di Franceska si è dovuto subito ricredere. Di ritorno da una pubblicità, infatti, Alfonso ha salutato la Pepe che era appena arrivata in studio. Ben un’ora di ritardo di Franceska in studio e il motivo non è un mistero, anzi lo ha raccontato in totale sincerità! Alfonso infatti di ritorno da un blocco ha salutato la sua ospite e le ha chiesto come mai avesse fatto ritardo.

Gf Vip, Franceska Pepe litiga con un’autrice: il racconto ad Alfonso Signorini

Franceska non si è tirata indietro dal rispondere e in tutta schiettezza ha detto: “Ho litigato con un’autrice del programma”. Già a queste prime parole il Web si è infiammato, anche perché dopo tutti i litigi nella Casa ci mancava solo la lite con gli autori del Grande Fratello Vip. Eppure la Pepe ci è riuscita e ha discusso con una delle autrici, una donna a quanto pare. Alfonso ha chiesto cosa fosse successo e lei ha risposto che tutto è successo per dei malintesi. Signorini ha indagato meglio e ha chiesto se addirittura si fossero picchiate. E a sorpresa la Pepe ha risposto così: “Ci siamo andate molto vicine”. Possiamo riassumere il tutto così, quindi: Franceska Pepe ha litigato con un’autrice del Grande Fratello Vip 5 e sono arrivate quasi alle mani.

Franceska Pepe e il litigio con un’autrice del Grande Fratello Vip 5

Inutile dire che su Twitter gli utenti si siano scatenati con i commenti, ma intanto Alfonso ha chiesto ulteriori delucidazioni. E quindi abbiamo scoperto anche perché hanno litigato: Franceska ha detto di non sopportare le mancanze di rispetto e che questa autrice in questione si è scaldata un po’ troppo. Pare abbia alzato la voce con lei. Questo è tutto ciò che ha raccontato la modella ed ex concorrente del Gf Vip, nulla di più nulla di meno.