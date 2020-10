Adua Del Vesco, un abuso nel passato: “Avevo solo 12 anni”, il racconto

Adua Del Vesco lascia tutti senza parole con il suo racconto al Grande Fratello Vip. L’attrice non smette di stupire il pubblico e, anche questa volta, riesce a stravolgere tutto. I racconti del suo passato hanno la capacità di coinvolgere i telespettatori, ma anche Alfonso Signorini. A inizio puntata, il conduttore anticipa che parlerà di un fatto che ha segnato molto Adua. Questa settimana, la Del Vesco ha potuto ripercorrere gli eventi più importanti della sua vita. L’attrice si è soffermata sull’anno 2004, quando è accaduto qualcosa di orribile. La gieffina ha dichiarato che aveva solo 12 anni, era solo una ragazza, forse un po’ troppo ingenua. Il suo viso angelico probabilmente attirava l’attenzione, secondo Adua. Ma attirò l’interesse della persona sbagliata, di cui lei si fidava profondamente. Ed ecco che a questo punto del suo racconto, la Del Vesco ha confessato di aver subito un abuso! Questo terribile episodio, ha condizionato molto il suo rapporto con gli uomini. Queste, per Adua, sono cose che si superano, ma che non si possono dimenticare.

All’età di dodici anni Adua Del Vesco ha subito un abuso, questo è ciò che racconta al GF Vip. “I miei occhi non dovevano vedere quello che ho visto”, dichiara in lacrime l’attrice mentre si confronta con Alfonso Signorini. Solo qualche anno fa è riuscita a confessare l’accaduto alla madre, ma nessun’altro ha mai saputo nulla. Il conduttore chiede così ad Adua cosa ricorda di quel momento. La Del Vesco ammette di avere dei ricordi un po’ offuscati. Non rivela il nome della persona che abusò di lei, ma dichiara che si tratta di una persona che conosceva e che, quel terribile giorno, le diede un passaggio in macchina. Senza malizia e con ingenuità, accettò. Non ne ha mai parlato prima con sua madre, poiché temeva di farle del male. Voleva proteggere la sua famiglia, ma questo è un errore. Adua fa, chiaramente, presente che queste cose devono essere denunciate.

Adua Del Vesco, il senso di colpa dopo l’abuso e il periodo legato all’anoressia

Ora Adua ha un senso di colpa, in quanto teme che, non avendo denunciato l’accaduto, quell’uomo possa aver fatto del male ad altre ragazzine. Intanto, Signorini le fa una promessa alla Del Vesco: da oggi lei è e sarà sempre solo Rosalinda (il suo vero nome)! “Adua ce la possiamo dimenticare”, dichiara il conduttore. Ripercorrendo la sua vita, questa settimana, Adua ha parlato anche del periodo legato all’anoressia. Un periodo difficile quello vissuto dall’attrice. “Mia mamma doveva farmi la doccia piangendo, c’erano solo le ossa di me”, confessa la Del Vesco in puntata. Signorini manda poi in onda una foto che ritrae Adua magrissima. L’immagine e il suo racconto non possono non commuovere i suoi compagni d’avventura.