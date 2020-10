Matilde e Antonella Elia, scontro di fuoco: “Coatta”, la Brandi si scatena

Matilde Brandi è una grande protagonista della decima puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta di questa sera, la conduttrice non riesce a trattenere la rabbia, tanto che si lascia spesso andare a sfoghi molto accesi. In particolare, la concorrente si infuria con Antonella Elia. Tra le due avviene un vero e proprio scontro in diretta! Il tutto accade quando Guenda Goria si trova al centro della scena. La figlia di Maria Teresa Ruta, nel corso di questi giorni, è stata criticata duramente dai suoi coinquilini. Molti di loro sono convinti che lei si isoli un po’ troppo, trascorrendo anche molte ore a dormire. Di fronte a queste critiche, Guenda tira fuori tutto ciò che sente: secondo lei all’interno della Casa si è creato un gruppo molto unito, che con il tempo potrebbe trasformarsi in branco. Già Tommaso Zorzi, qualche giorno fa, aveva fatto notare che diversi concorrenti sono abbastanza uniti tra loro, al punto che si proteggerebbero a vicenda. Dello stesso avviso è Guenda, che continua a portare avanti l’idea. Questo gruppo sarebbe capitanato proprio dalla Brandi. Ed ecco che quando Alfonso Signorini chiede ad Antonella di dire la sua scoppia il caos!

Matilde Brandi sbotta contro Antonella Elia al GF Vip: l’opinionista non si lascia intimorire

Antonella Elia afferma apertamente di essere dalla parte di Guenda Goria, in quanto a detta sua avrebbe il coraggio di parlare e di dire ciò che pensa. Matilde, che già si porta dentro quanto accaduto nella precedente puntata, si lascia andare e chiede alla Elia di stare zitta. Ovviamente Antonella non ha alcuna intenzione di smettere di parlare: “Non fare la coatta”. Dopo di che, l’opinionista risponde alle dichiarazioni fatte da Matilde dopo la scorsa puntata nei suoi confronti: “Lo so che quando esci mi vuoi menare”. Detto ciò, la Elia fa presente di essere stata presente solo a uno degli aperitivi della Brandi. Antonella si riferisce a un’affermazione di Matilde, che in Casa si è dichiarata sconvolta dal suo attacco, in quanto l’ha spesso invitata ai suoi aperitivi fuori. Anche durante una discussione con Maria Teresa, questa sera, la Brandi dà vita a uno sfogo molto acceso.

Matilde Brandi e Antonella Elia, si accende lo scontro: Pupo interviene con ironia

Uno scontro molto acceso quello che avviene tra Matilde e Antonella durante la diretta di questa sera. La Brandi sbotta e sembra non riuscire a trattenere il suo nervosismo, tanto che durante questo genere di discussioni alza parecchio il tono della voce. Interviene, con la sua ironia, Pupo nella questione. L’opinionista si dice curioso di scoprire cosa accadrà quando Matilde uscirà dal reality con Antonella. Una scenetta memorabile quella che accade questa sera, visto che vede due donne dal carattere forte scontrarsi così apertamente in diretta.