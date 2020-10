Matilde Brandi furiosa avverte Antonella Elia: “L’aspetto al varco…”

Matilde Brandi avverte Antonella Elia e dà vita a un improvviso sfogo al Grande Fratello Vip, dopo la puntata di ieri. Nel corso della serata, l’opinionista dallo studio si è scagliata contro la ballerina, prendendo le difese di Maria Teresa Ruta. Ed ecco che nella notte, ripercorrendo quanto accaduto, Matilde non riesce a trattenere la rabbia. La Brandi, nella Casa più spiata d’Italia, ha dato vita a un’accesa discussione con la madre di Guenda, durante la diretta della nona puntata. Di fronte alla furia di Matilde, la Elia si è schierata apertamente dalla parte della Ruta. Antonella ha così attaccato duramente la Brandi. Nella notte, la gieffina non riesce a trattenersi e si scaglia contro l’opinionista, ripensando a quanto accaduto in puntata. Parlando con Francesco Oppini e Stefania Orlando, la Brandi si dice convinta del fatto che Antonella sia consigliata male. Pare che la gieffina non si aspettasse un attacco da parte della Elia. La Brandi fa, infatti, sapere ai due coinquilini di aver sempre chiamato Antonella, rendendola partecipe nei suoi aperitivi con le amiche.

Matilde Brandi si scaglia contro Antonella Elia al Grande Fratello Vip dopo la nona puntata: “Non mi conoscete”

Uno sfogo forte quello a cui dà vita Matilde Brandi al GF Vip questa notte, parlando con Oppini e Stefania. La ballerina si scaglia contro Antonella Elia, convinta di essere stata attaccata ingiustamente. “L’aspetto al varco“, dichiara Matilde, facendo presente che prima o poi uscirà dalla Casa e potrà affrontare l’opinionista. “Ha detto la cosa delle mie amiche e degli aperitivi: menomale che fino a ieri ci stava pure lei”, continua così il suo sfogo la Brandi. Quest’ultima fa poi notare ai due coinquilini che quando perde la pazienza cambia: “Voi non mi conoscete”. A detta della gieffina, Antonella avrebbe utilizzato con lei una cattiveria gratuita. Non solo, rivela che fuori ha sempre chiamato la Elia, per questo non riesce a comprendere il motivo del suo attacco.

Matilde Brandi furiosa con Antonella Elia dopo lo scontro in diretta con Maria Teresa Ruta

La Brandi non riesce proprio a trattenere la rabbia contro la Elia. Forse, Signorini permetterà loro di avere un confronto nella prossima puntata. Nel frattempo, Matilde si trova al televoto, che non è a eliminazione, con Stefania e Maria Teresa. Proprio con quest’ultima, nel corso delle ultime settimane, ha avuto dei confronti molto accesi. Le due sembravano aver chiarito in questi giorni, ma poi durante la puntata di ieri hanno dato vita a una nuova discussione!