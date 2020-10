Maria Teresa e Matilde dopo la lite: la Ruta si pente e svela la verità

Al Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta si rende conto del suo errore e chiede scusa a Matilde Brandi, dopo quanto accaduto nel corso dell’ottava puntata. A causa del suo attacco alla coinquilina, la madre di Guenda è finita al televoto, contro Myriam Catania e Stefania Orlando. Molti concorrenti hanno voluto nominarla in quanto infastiditi dall’atteggiamento tenuto dalla Ruta nei confronti di Matilde. Ora, però, Maria Teresa fa un mea culpa e si dichiara profondamente dispiaciuta per quello che è accaduto. La concorrente si pente del suo comportamento, in particolare del modo che ha utilizzato e delle parole dette. Prima di chiedere scusa alla diretta interessata, la Ruta si lascia andare a uno sfogo con Tommaso Zorzi e la Orlando. Provata dal battibecco avuto con la Brandi durante la puntata di ieri sera, si prende tutte le colpe. Maria Teresa è pentita dei toni poco carini usati verso Matilde. Il dispiacere della Ruta si fa sempre più forte quando ripensa al paragone che ha fatto con la Brandi.

Maria Teresa Ruta chiede scusa a Matilde Brandi dopo la pesante lite e si lascia andare a uno sfogo: ecco perché si è scagliata contro la coinquilina

La Ruta al GF Vip si confida con Zorzi e Stefania, a cui confessa di essere profondamente rammaricata per l’atteggiamento che ha tenuto durante la discussione con Matilde. In particolare, Maria Teresa è dispiaciuta di aver paragonato il suo lavoro a quello della Brandi, facendo riferimento alla trasmissione che conducevano entrambe, Chef per passione. Non solo, la Ruta ammette di essersi arrabbiata con Matilde poiché sa che è più amata di lei all’interno della Casa. Stefania cerca di rassicurarla, facendole presente che è una brava persona e che anche lei è apprezzata tra i concorrenti. Tommaso consiglia, invece, all’amica di tirare fuori il suo lato più sensibile e di parlarne con Matilde. Il passato bussa alle porte della Ruta, che poi in cucina si lascia andare a uno altro sfogo in lacrime.

Maria Teresa Ruta non trattiene le lacrime: la reale causa del suo accanimento contro Matilde Brandi

Di fronte a tutti in cucina, la Ruta chiede scusa del suo sfogo. La conduttrice sente di aver sbagliato sia nei modi che nelle parole. Ed ecco che torna indietro nel passato per spiegare la causa del suo nervosismo: “Da sempre ho cercato di essere la prima della classe, cercavo di attirare l’attenzione”. Maria Teresa racconta ai suoi compagni d’avventura che anni fa era una persona diversa, più rigida e molto attenta. Il suo modo di fare è nuovamente cambiato quando è accaduto qualcosa: “Il lavoro mi è stato portato via e ho sofferto moltissimo”. Dopo di che, chiede nuovamente scusa alla Brandi, con cui si scambia anche un abbraccio. “Vedendo Matilde amata da tutti voi… mi ha fatto soffrire”, confessa la Ruta. La stessa Brandi le fa notare che anche lei è molto amata dai loro coinquilini.