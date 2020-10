Maria Teresa Ruta “ruba” il programma alla Brandi, lei lo scopre in diretta

Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi: cosa si cela dietro alla rivalità tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5? La verità è venuta a galla, anche se è una verità di cui la ballerina sembrava essere totalmente all’oscuro! In una clip lanciata da Alfonso Signorini infatti la Ruta ha parlato di un programma che hanno fatto insieme lei e Matilde, anche se non lo hanno fatto proprio insieme in studio. Nella passata edizione di questa trasmissione di cucina, che si chiama Chef per passione, hanno registrato metà delle puntate ciascuna: quaranta la Ruta, quaranta la Brandi. Per la nuova edizione invece pare che Maria Teresa abbia firmato per ottanta puntate, quindi ha pensato che Matilde fosse stata fatta fuori. Di conseguenza ha pensato che la ballerina potrebbe avercela con lei per questo motivo.

Matilde Brandi scopre al Gf Vip che non farà più un programma di cucina: la reazione

“Io non lo sapevo. Va beh, brava”, ha detto Matilde Brandi che è scesa dalle nuvole quando ha sentito le parole della Ruta. La Brandi ha ammesso di cascare dal pero e che per questo non si è arrabbiata, come le è successo nella scorsa puntata con Tommaso. Maria Teresa pensava invece che lo sapesse, ma la sua coinquilina ha ribadito che non sapeva proprio nulla ma che comunque le sta bene se hanno scelto lei. Aveva mezzo intuito qualcosina da una frase che ha pronunciato la Ruta, ma si era salutata con il produttore di questo programma dandosi appuntamento a dopo il Gf Vip. Allora forse le puntate saranno più di ottanta e ci sarà anche lei? A Maria Teresa però è sembrato pure che Matilde prendesse alla leggera questo impegno con Chef per passione e che quindi sia stata messa fuori dal programma per questo motivo, insomma.

Gf Vip, scontro tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi per il programma di cucina

Matilde poi si è invitata da sola alla calma e durante la pubblicità ha riaffrontato la questione con Maria Teresa. Le ha detto di essere contenta per lei e che non avrebbe invece motivo di vederla come una nemica per questo programma di cucina. La diversità tra le due donne però è saltata nuovamente fuori parlando degli aperitivi con le amiche che fa Matilde e che Maria Teresa invece non concepisce, perché ha una vita diversa. La Brandi riferendosi alle amiche ha detto all’altra: “Fatti una domanda se io ne ho tante e tu no”. In realtà la Ruta ha delle amiche, ma non ci fa aperitivo, ha chiarito.