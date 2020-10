Grande Fratello Vip 5 nona puntata: eliminato, nomination e scontri accesi

Al Grande Fratello Vip 5 i concorrenti hanno vissuto varie emozioni nel corso della nona puntata, di questo lunedì 12 ottobre 2020. La serata è iniziata con una proposta per Myriam Catania. In queste settimane l’attrice ha dimostrato di sentire il bisogno di tornare a casa da suo figlio e dal suo compagno. Più volte ha espresso questa volontà e ha invogliato i coinquilini, settimana scorsa, a votarla. Questa sera, Signorini l’ha messa di fronte a una scelta: attendere la decisione dei telespettatori e mettere da parte. fino alla fine. questa sua intenzione di andare a casa oppure lasciare di propria spontaneità il gioco. Dopo qualche minuto di riflession, Myriam ha deciso di aspettare il risultato del televoto. Subito dopo, si è accesa la lite in casa tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta. Durante la precedente puntata, le due gieffine avevano già discusso in diretta. In questi giorni, avevano chiarito il malinteso, ma evidentemente non c’è stato un reale chiarimento. Tommaso Zorzi ha avuto la possibilità di ribadire la sua opinione sul gruppo che si è formato nella Casa, ovvero quello composto da Matilde, Elisabetta, Enock, Andrea e Pierpaolo. L’influencer è convinto che i cinque si siano coalizzati per portare avanti una strategia.

Nona puntata Grande Fratello Vip, lunedì 12 ottobre 2020: cosa è successo, Myriam Catania l’eliminata di questa sera

Alcuni concorrenti della Casa sono stati accusati di essere dei ‘comodini’. In particolare, Enock è stato attaccato da Antonella Elia. I malumori si sono poi riaccesi nella Casa, a causa di Franceska Pepe. Dallo studio l’ex gieffina ha indirizzato delle chiare frecciatine a Matilde e Andrea. Quest’ultimo non ha reagito molto bene. Una gran bella sorpresa è stata riservata a Stefania Orlando. La conduttrice ha potuto rivedere il compagno Simone, senza avere con lui alcun contatto. Il musicista ha sorpreso tutti, entrando nella Casa con la sua chitarra. Gli animi si sono scaldati nel reality quando è entrata nuovamente in scena Franceska, la quale non ha risparmiato proprio nessuno e ha ricevuto pesanti attacchi. L’eliminata di questa sera è stata Myriam, la quale ha perso al tevoto contro Stefania e Maria Teresa. Un momento simpatico è stato dedicato, in seguito, a Patrizia De Blanck. E mentre Enock ha potuto rivedere in video suo fratello Mario Balotelli e la fidanzata Giorgia, Dayane ha ricevuto una graditissima sorpresa di sua figlia Sofia!

GF Vip 5, le nomination della nona puntata: Guenda, Stefania e Matilde

Per la nona puntata il programma ha messo in atto un televoto lampo: tra tutti i concorrenti i telespettatori hanno scelto il loro preferito. I cinque che hanno ricevuto più voti, sono diventati gli immuni di questa settimana. Subito dopo, è partito un giro di salvataggio tra tutti i gieffini, dal quale sono rimasti fuori Massimiliano e Guenda. I due dovranno trascorrere qualche giorno nel Cucurio e con loro hanno portato Elisabetta e Adua. I cinque immuni, scelti dal pubblico, sono: Massimiliano, Maria Teresa, Pierpaolo, Andrea e Tommaso. A questo punto, sono partite le nomination.