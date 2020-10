Dayane Mello, sorpresa della figlia: Signorini elogia Sala e lei ringrazia

Dayane Mello riceve una graditissima sorpresa al Grande Fratello Vip. Questa settimana, la modella si è lasciata andare a duri sfoghi all’interno della Casa, durante i quali non ha trattenuto le lacrime. I suoi pianti disperati hanno commosso tutto il pubblico, che si è scagliato contro l’ex Stefano Sala. Il tutto è accaduto quando, nel corso della scorsa puntata, Signorini ha mandato in onda un filmato che ritraeva alcuni coinquilini in confessionale, mentre dialogavano per qualche minuto con i loro rispettivi figli. Dayane non aveva avuto la stessa possibilità e sperava di poter ricevere una sorpresa da parte della figlia proprio quella sera. A fine puntata, Maria Teresa Ruta ha fatto presente a Signorini che la modella ci teneva a ricevere delle informazioni sulla piccola Sofia. Il conduttore aveva promesso alla Mello che presto avrebbero permesso anche a lei di mettersi in contatto con la figlia. Subito dopo la puntata, si era comunque lasciata andare a pianti disperati. Ed ecco che fortunatamente, proprio in questi giorni, anche Dayane ha potuto sentire in confessionale sua figlia Sofia!

Dayane Mello riceve una commovente sorpresa dalla figlia Sofia: Signorini elogia Stefano Sala

Alfonso Signorini questa sera dedica un momento commovente a Dayane Mello. Alla concorrente fa presente che Stefano Sala, padre di sua figlia, è stato molto premuroso e attento affinché la chiamata tra lei e la bambina avvenisse presto. In effetti, lo stesso ex gieffino ha scelto di placare le critiche da parte del pubblico, spiegando quanto realmente successo. Pertanto, il conduttore consiglia a Dayane di ringraziare Stefano, per aver fatto di tutto per permetterle di sentire Sofia. Non solo, con il consenso di Sala, la piccola ha inviato una sorpresa speciale alla Mello: un bel disegno colorato. Signorini nota che l’immagine è davvero molto colorata e così fa presente che la piccola è una bambina felice.

Dayane Mello dice pubblicamente grazie all’ex Stefano Sala, padre della sua piccola Sofia

Dayane Mello al GF Vip 5 ringrazia pubblicamente Stefano Sala, perché si sta prendendo cura della loro piccola Sofia e per aver fatto sì che la potesse sentire in questi giorni. La modella ci tiene a spiegare che il suo lavoro la porta spesso lontana da sua figlia, ma questo perché vuole garantire a quest’ultima una vita migliore di quello che ha avuto lei.