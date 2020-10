Dayane disperata per la figlia: “Ripicca”, il Web massacra Stefano Sala

Dayane Mello ha pianto disperatamente dopo la puntata del Gf Vip. Il motivo è sua figlia Sofia. In questi giorni gli autori hanno dato la possibilità ai concorrenti che hanno dei figli piccoli di far loro una telefonata. Come è stato mostrato nella clip di stasera, Dayane non ha ricevuto la chiamata della figlia. In un primo momento forse non si è posta tante domande, pensando che sarebbe arrivato il suo turno. Però il suo momento non è arrivato e quindi Maria Teresa Ruta ha fatto notare ad Alfonso in puntata che Dayane non ha sentito la figlia. Il conduttore, forse colto di sorpresa, ha detto che presto sarebbe arrivata una sorpresa per Dayane e che quindi non aveva motivo di preoccuparsi. A fine puntata, vedendo che non c’è stata nessuna sorpresa, la Ruta ha ricordato ad Alfonso la promessa fatta e lui ha dovuto ribadire a Dayane di stare serena. Signorini di sicuro non intendeva dire che la sorpresa era in programma nella puntata di stasera, però subito dopo la puntata la modella era molto arrabbiata.

Dayane Mello piange disperata per la figlia dopo la puntata del Gf Vip: “Qualcosa sta succedendo, è una ripicca”

Attendendo di entrare in confessionale ha iniziato a parlare di cosa potesse essere successo e perché non ha sentito sua figlia Sofia. Ha detto di non poter dire molto e ha anche chiesto agli altri concorrenti di non farle domande, perché non può parlare. Però le è sfuggito questo: “È una ripicca”. Ha anche accennato alla moglie di Stefano Sala, ma non si è capito bene cosa ha detto. Poi è entrata in confessionale, ma quando è uscita era distrutta. Dayane piangeva a singhiozzi e non riusciva neanche a parlare. Adua ha provato a capire cosa le avessero detto in confessionale, ma Dayane è riuscita a dire solo questo: “Non lo so, qualcosa sta succedendo”. Pare le abbiano riferito che ci sono stati dei problemi di tempistica. Anche Stefania ha provato a consolarla e a lei Dayane ha confermato i suoi sospetti: “C’è qualcosa che non va, sono sicura”. La Mello ha continuato a piangere e a sfogare la sua rabbia, convinta che stia succedendo qualcosa.

Gf Vip, le lacrime di Dayane per la figlia: il Web in difesa massacra Stefano Sala, ma lui replica

In effetti qualcosa con Stefano è accaduto. E forse proprio per questo su Twitter in molti si sono scagliati contro l’ex gieffino e padre della figlia di Sofia, accusandolo di impedire questa telefonata pure se la bambina non c’entra nulla nelle loro diatribe. Ovviamente non sappiamo come stanno le cose, perché la chiamata potrebbe essere saltata per altri motivi, ma i social, vedendo Dayane disperata per la figlia, sono intervenuti in sua difesa. Anche se non sono mancati commenti a favore di Stefano, difeso anche da Tommaso – i due sono molto amici – nella Casa. Chiamato in causa, però, Stefano ha pubblicato un messaggio su Instagram scrivendo che la chiamata era già stata concordata giorni fa con gli autori e che ci sarà domattina alle undici. Alla luce dei fatti, pare che Sala si sia preso insulti e sospetti senza motivo.

