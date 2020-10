Dayane Mello al centro della bufera. Le ultime rivelazioni della modella brasiliana al Grande Fratello Vip non sono piaciute al suo ex fidanzato, Stefano Sala, e alla moglie di lui, Dasha Dereviankina. In un momento di confidenze con gli altri concorrenti del reality show Dayane ha parlato della sua vita privata e di come gestisce la piccola Sofia, avuta proprio da Stefano. Chi ha seguito la terza edizione del GF Vip lo sa bene: la bambina vive col padre e con i nonni paterni. Nel bunker di Cinecittà la Mello non ha usato parole troppo carine nei confronti di Stefano, della sua famiglia e dell’attuale moglie. Dayane ha ammesso di non fidarsi di Stefano e a suo dire l’ex compagno ha fatto il possibile per toglierle la sua primogenita. Secondo la sud americana, poi, l’attuale moglie Dasha non si comporterebbe molto bene con Sofia. Una situazione che ha mandato i diretti interessati su tutte le furie, tanto che sono letteralmente sbottati sui social network.

Cosa hanno detto Stefano Sala e la moglie Dasha contro Dayane Mello

“I bambini sono qui, stanno bene, sono sempre stati bene. Grazie soprattutto ai miei genitori quando noi eravamo in giro per lavoro. Perché Dayane non parla mai di queste cose davanti a Tommaso e Pierpaolo che sono miei amici e mi conoscono bene? Sono sicuro che Tommaso le farebbe un c..o così!”, ha tuonato Stefano Sala in un video diffuso su Instagram (potete vederlo in basso).

“Tutto ha dei limiti! Dayane parla male di me, di Stefano e dei genitori di Stefano! È una bugiarda! Dice a tutti che è una brava mamma? Questa cosa fa ridere, lei non c’è mai!”, ha scritto poi Dasha sul suo account personale. “Dice che va a lavorare ma poi in realtà va in vacanza. Tutto quello che ha Sofia lo ha grazie a Stefano e ai nonni. Dayane è instabile e irresponsabile. La famiglia di Stefano l’ha sempre trattata benissimo anche se il suo comportamento ha lasciato tutti sotto choc. Con me ha provato a fare l’amichetta finta, come fa con tutti, ma non le è andata bene perché io ho capito come è lei. Parla sempre male di tutti alle spalle ma in faccia sorride”, ha aggiunto la modella ucraina.

La storia d’amore tra i modelli Dayane Mello e Stefano Sala

Dayane Mello e Stefano Sala si sono amati dal 2013 al 2017. Nel 2014 è nata la loro bambina Sofia. In una intervista di qualche anno fa la brasiliana aveva spiegato il motivo per il quale ha lasciato la figlia al padre. Dayane l’ha banalmente definita una questione di comodità. “Quando io e Stefano ci siamo separati, la bambina è venuta a vivere a Milano insieme a me. Io, però, sono spesso via per lavoro e dovevo lasciarla sempre a una baby sitter. Questo, unito al fatto che la bambina chiedeva in continuazione dei suoi nonni, ci ha fatto decidere che, per il suo bene, era meglio crescesse con i genitori di Stefano, che vivono al lago. Io mi sono adeguata al suo volere e sono felice di averlo fatto. Così Sofia cresce in famiglia e non con la tata”, aveva fatto sapere.

Il matrimonio tra Stefano Sala e Dasha Dereviankina

Stefano Sala ha sposato la modella ucraina Dasha Dereviankina nel 2019. I due si frequentano dal 2018 e due anni fa hanno vissuto un breve momento di crisi per via della partecipazione di Sala al Grande Fratello Vip. Nel corso della terza edizione del reality show Sala si era avvicinato troppo alla soubrette Benedetta Mazza, mandando su tutte le furie Dasha. Dopo la fine del programma i due sono tornati insieme, si sono sposati e hanno messo su famiglia: lo scorso giugno è nato il piccolo Damian.