Stefano Sala di nuovo papà: Dasha ha partorito il loro primo figlio

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip di nuovo papà: Dasha ha partorito il loro primo bebè

Un bella notizia per i fan di Stefano Sala e Dasha Dereviankina: poche ore fa la modella ucraina ha partorito il suo primo figlio. L’ex gieffino è invece già papà di Sofia, la bambina nata dalla sua precedente relazione con la modella ed ex concorrente di Pechino Express Dayane Mello. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Stefano poche ore fa, con il quale sono state pubblicate le prime foto dell’ultimo arrivato: “È stata dura ma tranquilli, sto bene! Benvenuto piccolo Damian, ti amiamo già alla follia!”. Dopo l’avventura del modello nella casa del Grande Fratello Vip 3, i rapporti con Dasha si erano seriamente incrinati ma, il ritorno alla quotidianità, ha fatto capire all’ex gieffino quanto la giovane fosse importante per lui. A distanza di poco tempo dal reality, i due si sono riavvicinati e in seguito sposati in gran segreto. In famiglia mancava solo un piccolo pargoletto per coronare il loro sogno d’amore.

Stefano Sala papà bis, è nato il piccolo Damian

A mettere in crisi il loro rapporto fu la sintonia che scoppiò al Gf Vip 3 tra Stefano e Benedetta Mazza: la cronaca rosa ne parlò per diverse settimane ma, tra i due ex inquilini, vi era solo una forte amicizia. Tuttavia, una volte spente le luci del reality, Stefano ruppe lo stesso con Dasha: una separazione che durò solo per pochi giorni. Infatti, poco dopo i due ricucirono in fretta il loro rapporto fino a convolare segretamente a nozze lo scorso anno. Poi l’annuncio qualche mese fa sui social: “A quanto pare tra non molto arriverà una new entry in famiglia… Non vediamo l’ora!”, rivelando lo stato interessante della Dereviankina. La prima figlia dell’ex gieffino vive con lui e assumerà il ruolo di sorella maggiore. In seguito le prime foto del lieto evento.

I motivi del matrimonio segreto

Dopo diversi mesi di silenzio, la coppia rilasciò le prime dichiarazioni in merito all’evento per il settimanale Diva e Donna. I due giovani confessarono di aver deciso di sposarsi nel giro di una settimana, senza pensare troppo ai preparativi, organizzando dunque una cerimonia con pochi intimi. “L’anno prossimo vorremmo risposarci in chiesa, con una grande festa”, affermavano in tale occasione.