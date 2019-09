Stefano Sala ha sposato in gran segreto Dasha: i dettagli del matrimonio

Stefano Sala ha sposato in gran segreto Dasha Dereviankina. I dettagli del matrimonio: “Nozze il 15 agosto”

Scoop di 361magazine: Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sono sposati. E non oggi o ieri, bensì un mese fa. Più precisamente a Ferragosto. Il blog non ha dubbi e dà anche alcuni dettagli del matrimonio che avrebbe unito il modello italiano e la modella ucraina. E pensare che la coppia soltanto qualche mese fa sembrava doversi dire addio. A mettere in crisi il rapporto era stata la partecipazione di Sala al Grande Fratello Vip, reality in cui si avvicinò a Benedetta Mazza, stuzzicando per diverse settimane il gossip. Alla fine con la parmense ci fu soltanto un forte legame amichevole e nulla più. Tuttavia, finito lo show, Stefano ruppe con la Dereviankina. Solo per pochi giorni, però. Infatti i due ricucirono in fretta. Ora pare che siano convolati a nozze.

“Una cerimonia intima, aperta solo ai familiari e agli amici più stretti”

Stefano e Dasha si “sono ripresi per non lasciarsi più. Così sono convolati a nozze in gran segreto il 15 agosto 2019 sul lago di Como”. 361magazine aggiunge: “Una cerimonia intima, aperta solo ai familiari e agli amici più stretti. Non poteva mancare il suo amore più grande: Sofia, la figlia che ha avuto dalla relazione con Dayane Mello.” Finora lo spiffero non è stato commentato dai diretti interessati. Si attendono conferme o smentite. Nel frattempo una cosa è certa: il feeling sentimentale, dopo le burrasche durante e dopo il Grande Fratello Vip, è del tutto ritrovato: Dasha e Sala sono innamorati, oggi più di ieri.

Dasha e Stefano: a quando un bebè?

Chissà se a breve arriverà anche un’altra lieta notizia relativa alla coppia… magari l’annuncio di un bel bebè in arrivo. Non che Dasha attualmente sia incinta, almeno a quanto risulta. Però le dichiarazioni recenti di Stefano spingono a pensare che un frutto d’amore non sia poi così lontano. “Sì, almeno altri 3 (figli, ndr)”, dichiarava ai fan qualche settimana fa Sala. Sembra proprio che la voglia di paternità nel modello stia aumentando. Dasha è avvertita.