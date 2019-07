Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sposano? Parla il modello

Stefano Sala e Dasha Dereviankina, matrimonio in vista? Parla l’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Stefano Sala e Dasha Dereviankina, dopo aver trascorso un periodo di burrasca sentimentale appena si è concluso il Grande Fratello Vip 3, sono tornati a fare coppia più uniti che mai. Le voci che volevano il modello sempre più vicino a Benedetta Mazza, con cui c’è stato un bel feeling amichevole nella Casa più spiata d’Italia, si sono spente in fretta. Sala ha scelto di tornare nelle braccia di Dasha e arrivederci a tutti. Ora il gossip mormora che i due sarebbero addirittura pronti per convolare a nozze. Spiffero fondato oppure chiacchiericcio privo di basi solide? A far chiarezza sulla vicenda ci ha pensato il diretto interessato grazie a una spassosa Stories Instagram.

“Dasha, io lo so che con te ho sbagliato, ora sposami”. Stefano e l’ironia sulle nozze

“Dasha, io lo so che con te ho sbagliato, ora sposami”. A parlare non è Stefano Sala bensì uno strillo di una rivista gossippara. Strillo che il modello ha mostrato ironicamente tra le sue Instagram Stories, scimmiottandolo e facendosene beffe. Insomma, con Dasha tutto procede a gonfie vele ma le nozze, al momento, non rientrano nei suoi piani. A farsi una risata sull’indiscrezione del matrimonio è stato anche Andrea Dal Corso, fidanzato di Teresa Langella e amico di Stefano che ha re-postato la reazione divertita di Sala. L’ex corteggiatore è stato chiamato in causa dall’ex gieffino, visto che sulla copertina del settimanale c’era pure lui con la sua dolce metà.

Stefano Sala: niente nozze ma voglia di diventare ancora papà

Niente nozze imminenti, ma un figlio chissà. Ricordiamo che Stefano è già papà di Sofia, avuta nel 2014 da Dayane Mello. Di recente ha però confessato che nel futuro vorrebbe diventare genitore di almeno altri due figli. “Sì, almeno altri 3 (figli, ndr)”, dichiarava ai fan qualche settimana fa, venendo stuzzicato sulla questione. Sembra proprio che la voglia di paternità nel modello stia aumentando. Dasha è avvertita. Tutto il resto può attendere, compreso il matrimonio.