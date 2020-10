Franceska Pepe a Zelletta: “Ciao comodino”. Lui scoppia a piangere

Franceska Pepe e Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip danno vita a un acceso scontro a distanza. Dallo studio la modella non riesce a non intromettersi nel discorso, con una chiara frecciatina all’ex tronista di Uomini e Donne. Nel corso di questa nona puntata, Alfonso Signorini decide di parlare di un dettaglio che viene spesso fatto notare dal pubblico sui social. Scendendo nel dettaglio, molti telespettatori sono convinti che dentro la Casa ci siano dei temporeggiatori, che non si espongono mai. Questi sono stati definiti ‘comodini’. Qualcuno ha cercato di stanarli in questi giorni. A parlarne ci ha pensato Tommaso Zorzi, il quale ha espresso più volte la volontà di creare delle dinamiche per intrattenere il pubblico. I concorrenti tra di loro hanno nominato poi questi gieffini ‘comodini’. La più votata è stata Guenda, seguita da Massimiliano Morra e Andrea Zelletta. Quest’ultimo, in diretta, si difende dichiarando di non sentirsi un comodino. Ed ecco che dallo studio Franceska lo provoca abbastanza bene, proprio come lei sa fare!

Franceska Pepe e Andrea Zelletta al GF Vip 5, scontro a distanza: Pupo attacca l’ex gieffina

“Ciao comodino”, urla dallo studio Franceska divertita, attaccando in modo diretto Zelletta. La Pepe continua a provocare a distanza, ridendo. Di fronte a questa forte provocazione, Andrea non riesce a trattenere la rabbia e si lascia decisamente andare. Il concorrente la definisce una “grande maleducata” e non solo. “Quando lo apri il cassetto?”, continua Franceska. “Stai zitta sfigata”, risponde invece Zelletta. L’ex tronista si sente colpito dall’accusa, tanto che poi scoppia in lacrime quando viene staccato il collegamento. Nel frattempo, in studio, Pupo ammette di non vedere la Pepe come un buon esempio, in particolare per le persone che vogliono fare questa professione. “Non è un bell’esempio, lo dico con grande affetto”, dichiara Pupo. L’opinionista è certo del fatto che la Pepe non abbia fatto niente nella vita per costruirsi una carriera. Non solo, il cantante continua a stuzzicarla e a provocarla sul suo rapporto con Sgarbi: “Che hai fatto un quarto d’ora con Sgarbi?”.

Franceska Pepe, gli scontri si accendono a distanza, tra Casa e studio: parole pesanti con Myriam Catania e avvertimento a Dayane Mello

Volano pesanti accuse quando entra in scena Franceska Pepe! L’ex gieffina discute animatamente con Myriam Catania. A vicenda si riservano parole abbastanza pesanti. “Continua a farti un giro con i tuoi uomini“, dichiara l’attrice. La Pepe continua a provocare attaccandola: “Tu alza meno il gomito, che hai un figlio a casa”. Inoltre, Franceska insinua che Myriam si avvicini un po’ troppo agli uomini della Casa. L’ex concorrente si ritrova a discutere a distanza anche con Dayane Mello, a cui consiglia di stare attenta a ciò che dice in quanto la verità uscirà fuori.