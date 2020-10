Franceska Pepe nega, Sgarbi non ci sta: “In bagno insieme, bugiarda”

Scontro di fuoco a Live-Non è la d’Urso tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi. La modella, come già fatto al Grande Fratello Vip, ha rinnegato la love story con il critico d’arte. A detta della web influencer solo un incontro fortuito, avvenuto a Sanremo, agevolato dalla stampa. Diversa la versione di Sgarbi, che nel salotto di Barbarella ha parlato qualche settimana fa di una passione segreta con la Pepe durante una mostra. Intimità dietro un quadro, che la 28enne ha prontamente smentito. Dopo l’eliminazione della Pepe dal reality show di Alfonso Signorini l’atteso faccia a faccia. Un incontro dai toni accesi, dove Vittorio non ha nascosto una certa aggressività. Il 68enne ha riconfermato la sua versione dei fatti fornendo ulteriori dettagli sulla faccenda. A detta di Sgarbi, poi, ci sarebbero pure dei testimoni che li avrebbero visti nascondersi in bagno per circa un quarto d’ora.

Live-Non è la d’Urso: cosa è successo tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi

“Non puoi negare, ci sono dei testimoni. Sei venuta in bagno con me. Ci siamo baciati, mi hai toccato l’uc…..o. Mi fai schifo, sei una bugiarda. Sei andata al Grande Fratello Vip grazie a me”, ha tuonato Vittorio Sgarbi a Live-Non è la d’Urso, nella puntata in onda su Canale 5 domenica 11 ottobre 2020. Franceska Pepe, dal canto suo, ha ammesso di aver voluto calcare l’onda del gossip ma che con l’opinionista tv non c’è mai stata nessuna relazione. “Siamo stati a cena e a degli eventi, non c’è mai stato niente tra di noi. Non ci siamo mai baciati”, ha assicurato dal canto suo la web influencer. Tra l’altro, prima dello scontro con Sgarbi, Francesca con la k si è detta pentita della partecipazione a The Lady, la web series trash di Lory Del Santo. Un’esperienza che oggi la Pepe non rifarebbe.

Vittorio Sgarbi racconta la sua versione della storia di SETTE ORE con Franceska Pepe! #noneladurso Voi che ne pensate? pic.twitter.com/dZevTGqhjL — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 11, 2020

Grande Fratello Vip: chi è la modella e web influencer Franceska Pepe

Franceska Pepe è una modella e web influencer toscana di 28 anni. Nel 2016 ha partecipato a Miss Europa classificandosi al secondo posto. In passato ha posato anche per la copertina di Playboy. Ha inoltre partecipato ad un episodio di The Lady, la web serie scritta e diretta da Lory Del Santo. Franceska è laureata in Economia alla Cattolica di Milano. Nel 2020 è stata scelta da Alfonso Signorini come concorrente del Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia si è messa subito in mostra come provocatrice: si è integrata poco col resto del gruppo e ha litigato più volte con Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Stefania Orlando.