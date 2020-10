Nuovi concorrenti Gf Vip 5, gli indizi di Signorini e due possibili ritorni

Alfonso Signorini ha comunicato agli inquilini della Casa l’arrivo di nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip 5. Già da giorni c’erano dei rumors sul Web, non confermati dal conduttore al momento. Ma stasera sono emersi dei dettagli in più. In attesa che Alfonso desse degli indizi in più per capire chi sono i nuovi concorrenti alcuni nomi sono già emersi. Il primo è quello di Claudio Sona, che è saltato fuori quando Signorini ha annunciato l’arrivo di un concorrente gay come richiesto da Tommaso Zorzi. Prima della puntata, in collegamento con il Tg5 il conduttore ha fatto sapere che uno dei concorrenti in arrivo è una nota giornalista proprio del Tg5. Ed è subito partita la caccia al nome! Nel frattempo ne sono stati fatti altri. E tra questi ci sarebbero due ritorni dalle edizioni passate.

Gf Vip 5, i nomi dei possibili nuovi concorrenti: due ritorni nella Casa?

l primo è quello di Stefano Bettarini, fatto da Davide Maggio, e in un primo momento sembrava coincidere anche con la prima sagoma mostrata durante la puntata. Quando però è stata mostrata per intero nella Casa, Andrea e Pierpaolo hanno subito riconosciuto Simone Susinna. Entrerà anche lui tra qualche giorno? Alfonso non ha confermato per non dare certezze, ma potrebbe essere lui. O qualcuno che gli somiglia molto, anche se un amico riconoscerebbe un altro amico. Inoltre Susinna si è anche sottoposto al tampone, per cui tutti gli indizi portano a credere che entrerà nella Casa. Il secondo nome spuntato dal Web è quello di Giulia Salemi. Chetvfa ha scritto in anteprima che Giulia potrebbe rientrare nella Casa, aggiungendo che i nuovi ingressi dovrebbero essere tre e dovrebbero esserci tra due settimane.

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 5, Simone Susinna già svelato nella Casa

Se Susinna pare essere ormai certo, dall’altra parte rimangono dei grandi punti interrogativi. Il pubblico non accoglierebbe benissimo i ritorni dei già concorrenti delle passate edizioni e preferirebbe dei volti nuovi. Tuttavia rimane da scoprire se Giulia e Stefano sarebbero a tutti gli effetti nuovi concorrenti, nel caso venissero confermati i loro nomi, o se invece entreranno come ospiti. Come è successo con Valeria Marini nella quarta edizione, per esempio.