Zelletta rimproverato da Signorini e Antonella, poi in lacrime per Natalia

Andrea Zelletta è stato interpellato stasera al Gf Vip 5 per un rimprovero da parte di Alfonso Signorini. Prima di lui, però, c’è stato un confronto-scontro con Antonella Elia! Tutto è successo per la sfuriata di Andrea contro Franceska Pepe di lunedì sera dopo che lo ha chiamato “comodino”. Una parola che ormai fa infuriare proprio coloro che il Web indica come i comodini della Casa. E mentre Andrea spiegava le sue ragioni ha sentito in sottofondo un commento di Fulvio Abbate, quindi si è scontrato pure con lui. Una seratina non facile per Zelletta insomma, ma è stato proprio con l’opinionista che ci sono state le vere scintille. Antonella ha preso la parola per dire di essere senza parole e ha usato poi l’appellativo che il Web ha dato ad Andrea per parlare con lui.

Gf Vip, Antonella Elia contro Andrea Zelletta che viene rimproverato da Signorini

La Elia si è rivolta così ad Andrea: “Un comodino che si incavola così non l’ho mai visto. Ti sono saltati tutti i cassetti. Ti prego, sei molto comico lo sai? Studia. L’Orlando Furioso”. Andrea ha chiesto se fosse o meno un complimento ma la Elia gli ha detto di interpretarlo a preferenza sua. Per Antonella l’uscita di Franceska sul comodino era comica per cui non avrebbe dovuto arrabbiarsi così. Lui si è giustificando parlando delle frasi poco felici di Franceska rivolte agli altri concorrenti della Casa, ma ad Antonella non è andata bene nemmeno questa giustificazione. Poi è stato il turno di Alfonso, che ha ripreso il suo concorrente: “A me la cosa che non è piaciuta è quando hai detto che Franceska ne ha prese poche dai genitori”. Zelletta ha ammesso l’errore e ha chiesto scusa, spiegando di essersi subito accorto di aver esagerato. E ha aggiunto: “Il 10% di quello che ho detto è stato dettato dalla furia. Chiedo scusa”.

Andrea Zelletta in lacrime mentre legge il messaggio della fidanzata Natalia

Per lui poi è stato tempo anche di leggere ciò che ha scritto Natalia Paragoni, la sua fidanzata, per difenderlo dall’attacco di Franceska, e non solo. Andrea già solo leggendo il nome della sua fidanzata si è fortemente emozionato e i suoi occhi si sono riempiti di lacrime. Dopo aver letto il messaggio di Natalia era un fiume di lacrime, apprezzando tantissimo il gesto. Tanto che è riuscito a dire solo due parole: “La ringrazio”. Non ha nascosto poi di sentire molto la sua mancanza.