Grande Fratello Vip 2018 tredicesima puntata: nominati, eliminati, cos’è successo

Gf Vip 2018 puntata 26 novembre, due eliminati: anche Giulia Provvedi è fuori

Nella puntata del 26 novembre del Grande Fratello Vip 2018 non è stato eletto a sorpresa il terzo finalista. C’è stato tuttavia un colpo di scena: delle eliminazioni annunciate ha lasciato tutti senza parole quella di Giulia Provvedi dopo la prima di Martina Hamdy. Ma procediamo con ordine.“Per me – queste le parole di Martina – è un grandissimo traguardo, mi sono divertita, ho pianto e ho stretto dei legami bellissimi”. Signorini ovviamente non si è trattenuto: “Se avessi avuto una storia d’amore questa sera saresti qua?”. “Credo di no – questa la risposta della meteorina- perché se hai una storia o se sei una persona litigiosa, esuberante è più semplice. Io ho seguito la mia linea”.

I nominati della tredicesima puntata: Benedetta Mazza e Lory Del Santo a rischio

Se tutti ci aspettavamo l’eliminazione di Martina in pochi potevano prevedere l’eliminazione di Giulia. Nella puntata del 26 novembre un meccanismo ha portato i concorrenti a scegliere tre persone da mandare al televoto: strano ma vero tra Giulia, Benedetta e Andrea ha perso proprio la prima. La Salemi è scoppiata in lacrime perché il meccanismo prevedeva che i concorrenti dovessero proporsi come volontari per le nomination; essendo stata Giulia a proporsi invece della Salemi quest’ultima si è sentita in colpa. Non immaginiamo come avrebbe reagito se avesse saputo delle ultime critiche ricevute. Intanto toccherà alla Del Santo o alla Mazza difendersi prossimamente perché in nomination stasera sono finite loro. La prima ha fatto discutere per un suo confessionale e quello che sentirà non le piacerà affatto; la seconda, per il suo atteggiamento che ha causato dei problemi a Dasha (anche se, diciamolo, Stefano sa di avere la sua bella responsabilità in tutto quello che è successo).

Cos’è successo nella tredicesima puntata del Gf Vip: i momenti più belli del 26 novembre

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2018 è stata ricca di momenti divertenti: si è parlato ad esempio del rito scherzoso fatto dalla madre di Giulia e si è giocato al divertente Lecca la parola. Non sono mancati momenti più seri e commoventi: Walter ha ripercorso la sua vita con Celine e Andrea Mainardi ha rivisto sua figlia (e già di recente ci aveva regalato delle belle emozioni). Un po’ di tempo è stato dedicato anche alle rivendication, meccanismo di gioco che ha visto gli esclusi dare una nomination ai concorrenti della casa. La mossa degli autori è stata azzeccatissima e infatti ha scatenato discussioni tra i gieffini: dovrebbero però implementarla meglio e renderla una parte integrante delle nomination generali. A presto con la prossima puntata del Gf Vip 2018!