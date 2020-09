Gf Vip 5 seconda puntata: nominati, mancati ingressi e tanti gossip

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 5 ha regalato gioie al pubblico a casa. I concorrenti che sono entrati lunedì sono già un bel gruppo affiatato e adesso sarà curioso vedere come si integreranno i concorrenti entrati stasera, venerdì 18 settembre. Tra primi nominati, nuovi ingressi e momenti esilaranti, stiamo per avventurarci nel riassunto della seconda puntata. Alfonso Signorini ha iniziato la serata con delle divertentissime clip sui primi giorni della Contessa De Blanck nella Casa, poi subito sono entrate Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Il secondo ingresso è stato quello di Elisabetta Gregoraci, uno dei concorrenti più attesi di questa quinta edizione Vip. Per Denis Dosio gli autori hanno deciso di accoppiarlo a Fulvio Abbate per l’ingresso, presentandoli come l’alfa e l’omega.

Seconda puntata Grande Fratello Vip 5, cosa è successo: il riassunto completo

Nel corso della puntata ovviamente Alfonso ha affrontato anche i primi gossip emersi in questi primi giorni nella Casa. E così Dayane Mello ha scoperto la reazione di Balotelli alle sue parole d’amore, ed è stata una doccia fredda. Anche per Tommaso Zorzi alcuni nodi sono già arrivati al pettine: ha appreso che le sue parole sono state già commentate dall’ex fidanzato Iconize. Dopo questo spazio dedicato ai concorrenti già nella Casa, sulla passerella è arrivato Francesco Oppini. Con lui c’è stata la chiamata di mamma Alba Parietti alla Contessa, ma c’è stato anche spazio per una precisazione sul caso Fausto Leali. Poi Alfonso ha accolto in studio Flavia Vento, che tra una precisazione e l’altra ha chiesto di tornare nella Casa.

Gf Vip 5 seconda puntata, Fausto Leali e Massimiliano Morra in nomination

Poi ci sono stati gli ingressi di Stefania Orlando, subito attaccata da Antonella Elia, di Myriam Catania e di Franceska Pepe. Brosio non è entrato per problemi di salute. Nel frattempo sono state aperte le nomination, ma che non avranno nessun eliminato. Il concorrente rimarrà a rischio e andrà in nomination lunedì insieme agli altri nominati. Questo anche perché le nomination sono avvenute solo nel gruppo che è entrato lunedì. I cinque Vip preferiti dal pubblico a Casa sono stati immuni: Enock, Matilde, Tommaso, Andrea, Patrizia. I nominati sono Fausto Leali e Massimiliano Morra: il meno votato sarà automaticamente di nuovo nominato. Queste le nomination dei vari concorrenti: