Patrizia De Blanck dà della “str…” alla Parietti, lei chiama in diretta al Gf Vip

Al Grande Fratello Vip 5 tutti i nodi vengono al pettine e quest’anno anche molto in fretta! La Contessa De Blanck è stata tra le protagoniste indiscusse di questi primi giorni e di sicuro continuerà a esserlo nelle prossime settimane. Tra un “vaffa” e l’altro, Patrizia De Blanck si è anche espressa su altri personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Maria Teresa Ruta e Alba Parietti. La prima è entrata nella Casa stasera e ha reagito decisamente bene alla definizione di “rompico…ni” che le ha affibbiato la Contessa. Per quanto riguarda la Parietti, invece, l’occasione per parlarne è arrivata con l’ingresso nella Casa del figlio Francesco Oppini. Di lei Patrizia ha detto che è una “str…za” e il video è stato mandato in onda anche stasera dopo aver fatto il giro del Web nei giorni scorsi.

Alba Parietti chiama in diretta al Grande Fratello Vip per rispondere a Patrizia De Blanck

Dopo aver mostrato il video a Francesco Oppini, che ha reagito sportivamente e ironicamente, Alfonso ha annunciato ai concorrenti che qualcuno voleva intervenire telefonicamente. E al telefono c’era proprio Alba Parietti! Se qualcuno ha pensato che avrebbe reagito male, la Parietti ha stupito tutti dicendo alla De Blanck che ci ha visto lungo e che ha ragione su di lei! Anche Alba insomma ha reagito molto sportivamente e ha preso il tutto con ironia e gioco. “Chi te lo ha detto? In Casa c’è una talpa, perché hai ragione”, questo ha detto Alba Parietti al telefono al Gf Vip. Anzi, lei ha rincarato la dose dicendo di essere anche una “grandissima str…za”. Ha rivendicato ad alta voce il suo esserlo, insomma. E quindi tutto è rimasto sul piano dello scherzo.

Gf Vip, Francesco Oppini è un concorrente della quinta edizione: le parole di mamma Alba

Alfonso poi ha spiegato che Alba Parietti segue molto il Grande Fratello Vip e lei ha confermato, dicendo anche che questa edizione le piace particolarmente. Inutile dire che lo seguirà anche per il figlio Francesco, su cui ha detto: “Da questo momento smette di essere mio figlio ed è Francesco Oppini”. Alba ha elogiato le qualità del figlio, che ha ringraziato per il complimento anche se ha fatto notare che la madre è un po’ di parte. La Parietti si è congedata dopo aver fatto una battuta proprio al figlio: gli ha detto che ora che vivrà insieme alla Contessa De Blanck e a Maria Teresa Ruta rimpiangerà il lockdown passato con sua madre!