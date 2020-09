Paolo Brosio in ospedale, salta l’ingresso al Gf Vip: cosa è successo

Paolo Brosio non è entrato al Gf Vip 5 stasera. Già poche ore prima della puntata è comparso un tweet un po’ strano sul profilo ufficiale del Grande Fratello. Nell’elenco dei nuovi concorrenti che sarebbero entrati stasera infatti non c’era il suo nome. A inizio puntata un ulteriore indizio sospetto: nella clip di apertura infatti Brosio non c’era. Poi però Alfonso Signorini ha confermato l’entrata di nove nuovi concorrenti. E considerando che Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda sono considerate concorrente unico ci troviamo con i conti. Insomma, si sono dimenticati di Brosio prima oppure si è confuso il conduttore? Anche sul Web in tanti si sono posti questa domanda e in attesa di risposte durante la puntata ognuno si è fatto la propria idea.

Paolo Brosio al Gf Vip, salta l’ingresso di venerdì 18 settembre: è in ospedale

A fine puntata Signorini ha fatto luce sul caso, ma durante la puntata è comparso anche un post sul profilo Instagram di Brosio. Qui è stato annunciato che per accertamenti medici è slittato l’ingresso di Brosio al Gf Vip e che sarebbero seguiti aggiornamenti. Durante la seconta puntata del Gf Vip 5 però ci ha pensato il conduttore a dare spiegazioni. L’occasione si è presentata quando ha presentato l’ultimo concorrente della serata. Ha detto che ne mancava uno, ma in realtà sarebbero dovuti essere due. Quindi dopo tutti gli indizi della giornata è arrivata la conferma, ma perché Paolo Brosio non è entrato al Grande Fratello Vip? Le parole di Signorini sono servite ad avere un quadro completo della situazione. Signorini ha detto: “Purtroppo questa sera non è qui con noi come previsto perché ha avuto alcuni problemi di salute”.

Gf Vip, Paolo Brosio in ospedale per accertamenti medici

Ha aggiunto di averlo sentito al telefono e che manda un grande abbraccio agli altri concorrenti. Poi ancora ha spiegato che in questo momento Paolo Brosio è in ospedale per degli accertamenti medici. Tutti lo aspettano a braccia aperte, Alfonso gli ha mandato i più cari auguri da parte del Gf Vip e spera che possa entrare subito nella Casa. Ed è ciò che si augura anche il pubblico del reality show! E così dopo lo slittamento dell’ingresso di Elisabetta Gregoraci di lunedì scorso, anche questa sera c’è stato un cambiamento di programma con Brosio.