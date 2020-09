Ha fatto parecchio discutere il mancato ingresso di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. La soubrette calabrese doveva entrare nel corso della prima puntata in onda su Canale 5 lunedì 14 settembre ma la sua entrata è slittata a venerdì 18 settembre. Si è parlato di motivi personali ma né Alfonso Signorini né la diretta interessata hanno chiarito la faccenda. Elisabetta nelle ultime ore è tornata su Instagram per ringraziare i tanti fan che l’hanno aspettata invano e ha assicurato che farà presto parte del reality show Mediaset. Ora a spiegare tutto ci ha pensato il sempre informato Dagospia: a quanto pare il mancato ingresso della presentatrice è dovuto ai rigidi controlli per il Covid-19. Elisabetta era in attesa del terzo tampone che è arrivato solo in seguito alla prima puntata d’esordio. Da qui la scelta di restare in isolamento e rimandare il suo coinvolgimento nel bunker di Cinecittà. Anche perché la Gregoraci ha avuto un recente caso di Coronavirus in famiglia: Flavio Briatore, ex marito nonché padre di suo figlio Nathan Falco, è risultato positivo al virus dopo le vacanze in Sardegna.

Elisabetta Gregoraci non è più entrata perché aspettava il terzo tampone

Per motivi di sicurezza l’ingresso di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip è stato rimandato. Per fortuna pure il terzo tampone è risultato negativo e la 40enne potrà entrare senza problemi nella Casa più spiata d’Italia. Tra gli altri concorrenti che varcheranno la Porta Rossa venerdì 18 settembre: Stefania Orlando, Francesco Oppini, Myriam Catania, Francesca Pepe, Paolo Brosio, Denis Dosio, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Fulvio Abbate. Non è chiaro ancora se ci sarà qualche nuovo gieffino che rimpiazzerà Flavia Vento, che ha abbandonato lo show dopo solo 24 ore.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: Flavio Briatore è contrario

Flavio Briatore non è d’accordo sulla scelta di Elisabetta Gregoraci di partecipare al Grande Fratello Vip. L’ex team manager della Formula 1 si è opposto con tutte le sue forze all’ingresso dell’ex moglie nella Casa più spiata d’Italia. Ma Elisabetta è stata irremovibile: dopo un lungo confronto con l’ex marito ha scelto di partecipare al reality show guidato da Alfonso Signorini. Proprio la presenza del direttore di Chi ha spinto la Gregoraci a prendere parte alla trasmissione. Per anni la soubrette è stata contattata dalla produzione ma ha sempre preferito declinare l’invito.