Elisabetta Gregoraci, salta l’ingresso al Gf Vip per motivi personali

Elisabetta Gregoraci non è entrata al Gf Vip nella prima puntata. Il suo ingresso era previsto infatti proprio per questa sera, ma che sarebbe tutto slittato era nell’aria. Già dopo pochi minuti dall’inizio della puntata si è diffusa la voce secondo cui la Gregoraci non ci sarebbe stata. Eppure Pupo nella prima parte della puntata ha chiesto più volte di Elisabetta, dicendo di aspettare solo lei. Alfonso Signorini da buon padrone di casa ha rassicurato il suo opinionista dicendo che sarebbe arrivata ben presto, quindi le ipotesi sono due. Può darsi infatti che inizialmente l’entrata della conduttrice fosse ancora in dubbio e che sia saltata all’ultimo minuto. Non avevano perso le speranze di averla già da stasera insomma, visto che solo dopo Pupo ha smesso di chiedere di lei e Alfonso non ne ha più parlato. Può anche essere però che i due abbiano parlato di lei solo per tenere alta l’attenzione del pubblico, perché pare che la Gregoraci sia tra i concorrenti più attesi di questa edizione.

Elisabetta Gregoraci al Gf Vip, salta l’ingresso nella prima puntata: ecco perché

Non possiamo sapere come sia andata, fatto sta che già durante il primo appuntamento col Gf Vip 5 Tv Blog ha svelato il mancato ingresso della concorrente in questione. Era nell’aria come abbiamo detto e pare che Elisabetta Gregoraci non sia entrata nella Casa questa sera per motivi personali. Non sono stati svelati dettagli in merito, non sappiamo quindi quali siano questi motivi che le hanno impedito di essere presente già questa sera ma l’appuntamento è solo rimandato. Elisabetta entrerà al Gf Vip nella puntata di venerdì: la conferma è arrivata durante la puntata, quando Alfonso ha annunciato i nomi femminili che entreranno venerdì e il primo nome era proprio quello della Gregoraci.

Gf Vip, chi entrerà nella Casa nella puntata di venerdì 18 settembre

Insieme alla Gregoraci nella puntata di venerdì del Gf Vip entreranno anche Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Nella Casa invece ci sono già Matilde Brandi, Fausto Leali, Patrizia De Blanck, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra (due ex subito allo scontro!), Flavia Vento, Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta.