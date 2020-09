Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, già scintille al Gf Vip: scontro tra ex

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip hanno fatto il loro ingresso nella Casa quasi in simultanea. La loro storia ricorda un po’ quella di Lidia Vella e Alessandro Calabrese, che si sono ritrovati da ex insieme nella casa del Grande Fratello. E lo stesso è successo ai due attori. Alfonso Signorini ha raccontato che entrambi hanno avuto dei ripensamenti quando hanno scoperto che sarebbe entrato anche l’altro nella Casa. Adua tra i due ha reagito peggio: non voleva più entrare al Gf Vip scoprendo di dover condividere la Casa con l’ex fidanzato Massimiliano Morra. Nella clip di presentazione Adua su di lui ha raccontato che era molto geloso e prima di varcare la porta rossa aveva già rivelato che non si sono lasciati in buoni rapporti.

Gf Vip, subito scontro tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: il confronto

I due ex si sono lasciati male infatti, Adua avrebbe preferito non parlare di questa sua storia d’amore ma Alfonso non si sarebbe mai lasciato sfuggire questa occasione. Non solo quindi si parlerà dei due ex nel corso delle puntate, ma il conduttore ha deciso di farli già confrontare! La prima a entrare è stata Adua, poi è stato il turno di Massimiliano. Lui ha detto che si sono voluti bene e ha riconosciuto di aver commesso errori per gelosia. Sono stati insieme un anno circa, è finita dopo le riprese di Furore – nel 2015 su per giù -. Alfonso lo ha invitato a entrare nella Casa e gli ha suggerito di parlare subito con la sua ex. Lei lo aspettava in salotto. Lei avrebbe preferito salutarlo solo con una stretta di mano, evitando i baci. Massimiliano ha subito detto di essere dispiaciuto per come si è comportato e che ci è stato male, per questo non si è più fatto sentire.

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, i due ex fidanzati insieme al Gf Vip

Adua non sembrava propensa a credere al fatto che lui le volesse bene, ha chiarito di non voler vivere il passato e di essere al Grande Fratello Vip per divertirsi. Poi ha messo subito le cose in chiaro: “Ci siamo ritrovati qui, lo affronto in maniera tranquilla. Non sono rancorosa, perché io non ho niente da nascondere. Vado avanti a testa alta. Mi fa piacere che ti sei pentito. A me non fai né caldo né freddo. Mi sei indifferente. Non voglio essere cattiva, ma mi hai fatto così tanto male… Anche in amicizia”. Nessuno dei due ha intenzione di rovinarsi l’esperienza e lo hanno messo in chiaro. Vedremo se riusciranno a mantenere questi buoni propositi. Entrambi stanno bene oggi e sono fidanzati, non vorrebbero tornare nel passato ma l’impressione è che ci sia ancora qualcosa di non detto fra loro.

Gf Vip, lo scontro tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco nella prima puntata

Alfonso li ha interrotti e ha parlato di un episodio di qualche anno fa che riguarda Massimiliano Morra e Francesco Testi. I due sono arrivati alle mani a causa di Adua, hanno mandato un video e lui non ha negato. In realtà tra Adua e Testi non c’è mai stato niente, ma Massimiliano ha perso le staffe per gelosia. Antonella Elia non ha molto creduto a ciò che ha visto, secondo lei Massimiliano avrebbe recitato un copione. Inoltre ha pensato che tra i due attori non ci sia mai stato amore in realtà, visto il modo in cui si sono lasciati.