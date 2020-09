Adua Del Vesco sull’ex Morra: “Ha sbagliato”, il rapporto oggi con Garko

Stasera si riapriranno le porte del Grande Fratello Vip 5 e nel cast dei concorrenti c’è anche Adua Del Vesco, il cui vero nome è Rosalinda Cannavò. L’attrice ha deciso di partecipare al reality show di Alfonso Signorini perché ha avvertito che per lei questo è il momento giusto per farlo. Fino a qualche anno fa infatti non avrebbe mai pensato di vivere un’esperienza così, ma oggi è in cerca del suo riscatto personale. Ha convissuto per anni con un’immagine di sé raccontata da altri che non corrisponde al vero, ha spiegato prima di entrare nella Casa. Si è sentita giudicata per anni e ha sentito forte su di sé l’etichetta di “fidanzata di”. E in effetti il suo nome è comparso spesso nel mondo del gossip: Adua è l’ex fidanzata di Gabriel Garko, ma non solo. Prima di lui infatti è stata fidanzata con un altro attore, Massimiliano Morra, che ritroverà nella Casa come concorrente. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, Adua ha spiegato che quando ha scoperto che al Gf Vip avrebbe dovuto convivere con il suo ex Morra ha avuto un piccolo tentennamento.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono stati insieme: “Non siamo in buoni rapporti”

“Non siamo rimasti in buoni rapporti. […] ha sbagliato tanto nei miei confronti e spero l’abbia capito”, ha svelato. Non è intenzionata, almeno per il momento, a svelare i dettagli della loro rottura e addirittura non sarebbe dispostissima a raccontarli anche nella Casa. C’è da aspettarsi però che si parlerà di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: con due ex fidanzati rinchiusi in una casa sotto le telecamere come si fa a pensare di non sfruttare la situazione? Alfonso giocherà bene le sue carte e tutti i nodi verranno al pettine tra i suoi due nuovi concorrenti. Si prevede quindi un’atmosfera tesa fra i due, anche se Adua ha intenzione di partire con il piede giusto e non con il dente avvelenato. Anche perché sono passati diversi anni, lei è stata fidanzata con Gabriel Garko e oggi ha un nuovo compagno al suo fianco.

Adua Del Vesco e Gabriel Garko, il rapporto oggi: “Una persona straordinaria”

Se con Massimiliano Morra i rapporti non sono dei migliori, con Garko invece è tutt’altro. Adua Del Vesco e Gabriel Garko sono stati fidanzati per tre anni e si sono lasciati nel 2018. Oggi hanno un rapporto bellissimo e sono ancora molto complici, per lui Adua ha speso solo belle parole durante l’intervista. “Una persona straordinaria”, ha ancora detto. Ovviamente nel corso delle puntate si parlerà anche di loro, ma non dimentichiamo che oggi Adua Del Vesco è fidanzata. E anche se ha manifestato l’intenzione di rimanere lontana dal gossip sarà decisamente difficile riuscirci nella Casa del Gf Vip…