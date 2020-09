Flavia Vento vuole tornare nella Casa del Gf Vip: la reazione di Signorini

Flavia Vento è stata ospite nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 5 per replicare ad alcune parole che ha sentito nella Casa, ma non solo. Alfonso Signorini ha annunciato l’ex concorrente dicendo di comprendere l’amore per gli animali, che spinge a compiere azioni dettate dalla pancia e non dalla razione. Flavia ha subito precisato di esserci rimasta male per alcune offese, così appena è stata messa in collegamento con la Casa è partita in quarta contro Patrizia De Blanck. Quest’ultima infatti ha spronato anche con modi duri Flavia per convincerla a rimanere nella Casa e a non abbandonare, ma non ci è riuscita. Nei giorni seguenti ha continuato a parlare di lei e la Vento ha deciso di rispondere per fare delle precisazioni. Doverose, tra l’altro.

Gf Vip, Flavia Vento si scontra con la Contessa De Blanck: “Ho smesso di bere”

La Vento ha esordito chiarendo: “Io ho smesso di bere da due anni e sono astemia. Ho fatto un percorso per smettere di bere”. Ha proseguito dicendo di non aver neanche bisogno di cure, come sostenuto sempre dalla Contessa. E poi ha spiegato di aver abbandonato la Casa in fretta e furia perché era preoccupata per uno dei suoi cani che ha sedici anni e che sta per morire. Inoltre pare che i suoi genitori non abbiano dato la loro disponibilità a tenere i cani, quindi lei ha dovuto metterli in una pensione per animali. Anche questo non la rendeva tranquilla e serena per affrontare il percorso al Gf Vip 5. La De Blanck, che ha ricevuto la chiamata dalla Parietti, nel rispondere ha chiarito di aver detto “sarà stata ‘mbriaca” per modo di dire, per scherzo insomma. Per le cure, invece, ha ribadito: “Quando uscirò sarò io che ti aiuterò perché ti porto io dallo psicanalista”.

Flavia Vento vuole tornare al Gf Vip: la richiesta a Signorini

Tra Flavia Vento e Patrizia De Blanck c’è stato un confronto molto acceso, anche de la concorrente che ha abbandonato sorrideva mentre la Contessa parlava. Ma poi c’è stato il colpo di scena. Alfonso ha chiesto a Flavia come mai si è accorta solo nella Casa, dopo un solo giorno, di non farcela e non prima. Lei non ha dato una risposta chiara, ma ha spiazzato il conduttore così: “Se trovo una mia amica che me li tiene, posso tornare nella Casa?”. Signorini non sapeva come reagire, ha rimandato la risposta a un secondo momento. Ma la Vento non ha intenzione di demordere, infatti lasciando lo studio gli ha detto di pensarci su.