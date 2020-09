Zorzi stufo dell’ex Iconize: “Smania di protagonismo, basta”, sfogo al Gf Vip

Tommaso Zorzi e l’ex fidanzato Iconize saranno probabilmente i protagonisti della puntata di domani sera del Gf Vip 5. O di lunedì prossimo. Insomma, delle prossime settimane. Dopo soli tre giorni nella Casa è già scoppiata la polemica infatti. Tutto è partito da una frase di Zorzi, che ha detto di non voler sputare nel piatto in cui ha mangiato ma nel caso di Iconize era una ciotola. Non ha fatto il suo nome, né in quella occasione né in tutte le altre, ma è chiaro che si riferisca a lui dalle altre cose che ha detto. Iconize non ha reagito bene e subito è stato ospite di Barbara d’Urso per replicare alla frase di Zorzi. Il giorno dopo la puntata il concorrente ha rivelato ai suoi compagni di avventura che si aspetta un’incursione dell’ex fidanzato in qualche salotto televisivo per parlare di lui. Anzi, lui ha detto che forse era già successo: ci ha preso in pieno.

Tommaso Zorzi parla dell’ex fidanzato Iconize: “Ha smania di protagonismo”

Nel daytime del Gf Vip di oggi abbiamo ascoltato gli sfoghi e i racconti di Tommaso in confessionale. Ha raccontato di un episodio piuttosto recente in cui Iconize gli ha chiesto di poter pubblicare di nuovo un loro vecchio video. Lui non era d’accordo, ma il video è stato pubblicato ugualmente. Zorzi ha aggiunto pure che Iconize gli avrebbe chiesto di commentare il video in questione con un cuore. Lui si è fatto un’idea precisa del perché nonostante si siano lasciati il suo ex ogni tanto parla ancora di loro due. Queste sono state le sue parole: “È un po’ abbagliato da questa smania di protagonismo sia mediatica che non. Avendo un ex dentro al Gf sarei estremamente stupito che lui non cogliesse questa palla al balzo”. Tommaso, che ha anche parlato dei suoi amici De Lellis e Damante, ha ancora detto che da settimane il suo ex fidanzato Iconize gli manda continuamente messaggi, a cui lui non ha mai risposto.

Gf Vip, Zorzi stufo della situazione con l’ex Iconize: “Fa chiacchiericcio, basta”

Possiamo aggiungere un’altra chicca al gossip su Zorzi e Iconize. Prima di entrare nella Casa il concorrente ha consegnato degli screenshot a una persona di cui si fida molto dicendo di tirarli fuori nel caso in cui Iconize avesse iniziato a parlare male di lui o dovesse dire cose che non corrispondono alla sua versione dei fatti. Di sicuro però è stanco di questa situazione: “Ogni tot reposta una foto di io e lui che ci baciamo. Giusto per fare il chiacchiericcio del ‘forse sono tornati insieme’. Non ho mai risposto. Però basta”. Se le premesse del Gf Vip 2020 sono queste ne vedremo delle belle!