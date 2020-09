Damante-De Lellis gossip al Gf Vip: “Troppe influenze”, parla l’amico Zorzi

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono protagonisti del gossip anche nella Casa del Grande Fratello Vip. D’altronde ne sono stati anche i protagonisti per due edizioni. Andrea è entrato nella Casa come concorrente della prima edizione Vip, ma non sono mancate le incursioni di Giulia visto che era la sua fidanzata. Poi è stata la De Lellis a diventare concorrente, nella seconda edizione del Gf Vip, l’edizione più amata di sempre e mai dimenticata dal pubblico, almeno al momento. Nella Casa, in ogni edizione, c’è la parete delle fotografie dei concorrenti che sono passati di lì e proprio una foto di Giulia è servita come spunto per il gossip del giorno. Enock, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi stavano chiacchierando nel piccolo salottino in cucina quando il fratello di Balotelli ha chiesto agli altri due della De Lellis. Era curioso di saperne di più su di lei, trovando subito risposta da parte di Tommaso.

Tommaso Zorzi al Gf Vip parla di Giulia De Lellis e Andrea Damante

Zorzi è infatti amico di Giulia, ha avuto modo di ricredersi su di lei (inizialmente si era fatto un’idea sbagliata di lei, non conoscendola) e oggi hanno un bellissimo rapporto. L’attuale concorrente ha quindi spiegato che Giulia è molto in gamba nel suo lavoro e che soprattutto ha un carattere molto forte, riuscendo anche ad andare dritta per la sua strada senza dare peso alle critiche che riceve. È stato inevitabile parlare anche di Andrea Damante, perché erano tornati insieme. Tommaso ha fatto notare che forse si sono lasciati di nuovo, ma si è subito fermato perché non voleva lanciare un gossip. Non sa che nel frattempo però proprio Giulia ha confermato la nuova rottura. Ma dato che Tommaso conosce sia lei sia il Dama ha dato un suo parere anche sulla coppia. Queste le sue parole: “Loro sono perfetti per stare insieme. Li ho vissuti insieme. Sono proprio… Sono belli. Due bravi ragazzi”.

Gf Vip, De Lellis e Damante ancora protagonisti: l’amico Zorzi dice la sua

Vivendoli di persona Tommaso si è fatto una precisa idea di Giulia e Andrea come coppia, che poi è un’idea largamente condivisa, e cioè che insieme stanno benissimo. Il loro unico problema, secondo Zorzi, è il non riuscire a vivere la storia d’amore in totale libertà e spensieratezza. Questo ha infatti aggiunto dando il suo parere: “È difficile anche avere una storia che è sempre sotto lo scrutinio pubblico, tutti dicono la loro. Un problema nella loro coppia è che non sono mai riusciti a parlare razionalmente. Si parla troppo di loro, diventa difficile prendere una decisione razionale perché hai troppe influenze. Loro hanno sempre gestito bene la cosa, però. Anche se si mollano hanno un profondo affetto”.

Zorzi Gf Vip, le parole su Giulia De Lellis e Andrea Damante: “Io sento entrambi”

Poi ha anche detto che la storia dei Damellis è molto chiacchierata perché può far comodo parlare di loro. “Attaccarsi alla loro storia vuol dire avere visibilità”, queste sono state le sue parole. Spesso anche a lui hanno fatto domande quando Giulia e Andrea si lasciavano, ma Tommaso ha sempre preferito non rispondere: “Sono cavoli loro. Io sento entrambi, sono due persone intelligenti”.